Motorista que matou duas adolescentes estava alcoolizado e não tinha CNH

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na madrugada do último domingo (22), um acidente matou duas adolescentes, de 16 e 14 anos, no KM-356 da BR-158, entre os municípios de Brasilândia (MS) e Pauliceia (SP), na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. Após colidir no guard rail, o motorista do veículo e um passageiro fugiram, sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Civil, dentro do veículo foram encontradas seis latas de cerveja consumidas.

Poucos minutos após o acidente, a polícia deslocou uma viatura para a divisa do estado, onde foi localizado um homem de 20 anos caminhando sentido Pauliceia.

Conforme noticiado pelo portal JP News, ele confirmou à polícia que estava no banco do passageiro do veículo envolvido no acidente, e contou que estava junto com o condutor do veículo, um homem de 22 anos, e as duas adolescentes em uma lanchonete, onde teriam feito consumo de bebidas alcoólicas. Eles voltavam pra casa quando o motorista perdeu o controle do veículo. O homem revelou ainda que o amigo havia consumido mais de 9 garrafas de cerveja e estava alcoolizado no momento do acidente.

O motorista do veículo foi localizado em um hospital de Três Lagoas, onde deu entrada por volta das 6 horas da manhã. A delegada de Brasilândia contatou a polícia civil do município, que foi até o hospital, coletou depoimento e deu voz de prisão ao homem.

Ele foi preso em flagrante pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool. A delegada responsável pelo flagrante representou pela prisão preventiva pois o autor fugiu do local do acidente e não prestou socorro às vítimas. Ele passará por audiência de custódia, onde a situação prisional será decidida pelo Poder Judiciário.

O motorista também pode responder por dirigir veículo automotor sob efeito de álcool, conduzir veículo automotor sem a carteira nacional de habilitação e por omissão de socorro.

O acidente

Bianca Inacio Gomes dos Santos, de 16 anos, e Ketullin Antunes de Oliveira, que tinha 14 anos, morreram na madrugada do último domingo (22), após o carro onde estavam colidir com um guard rail - uma mureta metálica utilizada como barreira de proteção em estradas e rodovias -, no KM-356 da BR-158.

Quatro pessoas estavam no veículo, um Volkswagen Gol, sendo dois homens e duas mulheres. Os homens fugiram do local sem prestar socorro, e as adolescentes não resistiram aos ferimentos.

O veículo Volkswagen Gol seguia na rodovia, quando perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu frontalmente contra o guard rail. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas contra o painel do carro e morreram na hora.

Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Científica e Pax estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

Assine o Correio do Estado.