MPMS divulga canal para denúncias de irregularidades no 2º turno das eleições

Previsão do tempo

Com chuvas em todo o estado, MS terá calor úmido durante o final de semana

Chuva não diminui temperaturas no MS Gerson Oliveira / Correio do Estado

A previsão para o final de semana em Mato Grosso do Sul, entre sexta-feira (25) e domingo (27) indica condições favoráveis para aumento de nebulosidade, chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos devido a aproximação e avanço de uma frente fria, associada a um ciclone extratropical no Sul do Brasil.

Entre sexta e sábado a previsão indica probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, e pontualmente podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento no estado de Mato Grosso do Sul. Essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, associada ao ciclone extratropical no Sul do Brasil.

Além disso, o intenso transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados deverão favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de chuvas mais significativas com acumulados que podem ficar acima de 40 mm/24h.

No domingo a previsão indica tempo com predomínio de sol intercalados com períodos de nebulosidade no estado de Mato Grosso do Sul. A situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Há probabilidade para chuvas e, pontualmente, tempestades principalmente nas regiões norte, pantaneira e nordeste do estado.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande , estão previstas temperaturas mínimas de 22°C e 23°C e máximas de 26°C e 29°C. Chove sexta, sábado e domingo.

, estão previstas temperaturas mínimas de 22°C e 23°C e máximas de 26°C e 29°C. Chove sexta, sábado e domingo. A região do Pantanal deve registrar temperaturas mínimas entre 23ºC e 27°C e máximas entre 28°C e 34°C. Pode chover durante sexta, sábado e domingo.

deve registrar temperaturas mínimas entre 23ºC e 27°C e máximas entre 28°C e 34°C. Pode chover durante sexta, sábado e domingo. Em Porto Murtinho são esperadas mínimas de 23°C e 24°C e máximas entre 30ºC e 35°C. Há previsão de chuva na sexta-feira e sábado.

são esperadas mínimas de 23°C e 24°C e máximas entre 30ºC e 35°C. Há previsão de chuva na sexta-feira e sábado. O Norte do estado deve registrar temperaturas mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 29°C e 33°C. Deve chover durante todo o final de semana.

deve registrar temperaturas mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 29°C e 33°C. Deve chover durante todo o final de semana. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 29°C e 34°C. Há possibilidade de chuva sexta, sábado e domingo.

, no leste do estado, terão temperaturas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 29°C e 34°C. Há possibilidade de chuva sexta, sábado e domingo. Anaurilândia terá mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 31°C e 34°C. Choverá na sexta-feira, no sábado e no domingo.

terá mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 31°C e 34°C. Choverá na sexta-feira, no sábado e no domingo. A região da Grande Dourados deve registrar mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 30°C e 34°C. Há probabilidade de chuva sexta e sábado.

deve registrar mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 30°C e 34°C. Há probabilidade de chuva sexta e sábado. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas mínimas entre 20°C e 23°C e máximas de 27°C e 30°C. Irá chover sexta e sábado.

temperaturas mínimas entre 20°C e 23°C e máximas de 27°C e 30°C. Irá chover sexta e sábado. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínimas entre 18°C e 22°C e máximas entre 32°C e 34°C. Chove sexta.

Assine o Correio do Estado