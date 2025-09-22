Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MPMS investiga falha nas linhas de emergência em Dourados

Falhas nas linhas 190, 192 e 193 levaram o Ministério Público de Mato Grosso do Sul a abrir procedimento para acompanhar o funcionamento dos números de emergência

Laura Brasil

22/09/2025 - 17h00
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu investigação para acompanhar a instabilidade nas linhas telefônicas de serviços de emergência em Dourados, município localizado a 249 quilômetros de Campo Grande.

O procedimento foi instaurado após falhas consecutivas nos números essenciais do serviço: 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 192 (SAMU) ao longo deste ano.

Conforme o MPMS, os momentos mais críticos ocorreram em março e abril, quando os números de telefone da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ficaram fora do ar, situação que obrigou o município a divulgar números alternativos.

Em setembro, a linha 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) voltou a apresentar problemas, despertando atenção para a fragilidade do sistema.

A empresa responsável pela infraestrutura justificou que os problemas ocorreram em decorrência de furtos de cabos e informou que está trocando a tecnologia para VoIP com fibra óptica.

Durante o período da substituição, o atendimento do 193 de Dourados está sendo feito em Campo Grande.

A Prefeitura de Dourados e o Governo do Estado foram notificados para prestar esclarecimentos e apresentar um planejamento das medidas adotadas em até vinte dias úteis.

A 10ª Promotoria de Justiça explicou que a estabilidade desses canais é crucial para assegurar o direito constitucional à segurança e à vida da população, e continuará monitorando o caso para garantir uma solução definitiva.

Pela primeira vez, número de alunos em graduação à distância é maior que em ensino presencial

MS tem mais de 71 mil alunos matriculados nessa modalidade e a tendência é crescer

22/09/2025 18h00

Matrículas EaD superam ensino presencial na graduação

Matrículas EaD superam ensino presencial na graduação Divulgação

Pela primeira vez, o número de alunos matriculados em cursos de graduação na modalidade Ensino à Distância (EaD) superou o da modalidade presencial, segundo dados mais recentes do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgados nesta segunda-feira (22).

Em números, a pesquisa mostrou que no ano de 2024, o Brasil tinha 10.226.873 alunos matriculados em cursos de graduação, ultrapassando, pela primeira vez em 45 anos, a marca de 10 milhões de estudantes. Essa quantidade também revela um crescimento de 2,5% em relação ao ano de 2023, quando eram 9.976.782 estudantes. 

A quantidade de alunos em ensino presencial vinha decrescendo desde 2015, com uma grande queda após a pandemia da Covid-19 em 2020, época em que o ensino à distância despontou, com um crescimento de quase 1 milhão de estudantes em três anos. 

De acordo com o Inep, o número de matrículas na graduação presencial diminuiu 0,5% de 2023 para 2024, enquanto o total de matrículas na educação à distância cresceu 5,6% no mesmo período. 

Assim, em 2024, 5.037.482 alunos estudavam em uma graduação presencial e 5.189.391, em regime EaD, uma marca histórica onde as matrículas em cursos à distância ultrapassaram o número em cursos presenciais. 

Matrículas EaD superam ensino presencial na graduaçãoFonte: Inep

Em Mato Grosso do Sul, 71.045 estudantes estão matriculados em cursos à distância, sendo o 9º Estado brasileiro com mais estudantes nesta modalidade. 

Rebeca Helena Paiva Ferreira, de 31 anos, é gestora do Mega Polo do Centro Universitário UniFatecie de Campo Grande-MS, com sede em Paranavaí, no Paraná. Ela explica que facilidades têm feito a modalidade crescer cada vez mais. 

“A facilidade em estudar e preços mais acessíveis, assim como a credibilidade das instituições que oferecem esses cursos terem crescido nacionalmente explica esse crescimento. Temos notado uma busca maior pelos cursos à distância e híbridos onde, de 2021 até hoje, notamos um crescimento de pelo menos 70% de interessados e matriculados”, contou ao Correio do Estado

EAD

O formato EaD foi impulsionado em 2018, quando o então presidente Michel Temer (MDB) flexibilizou a abertura de polos a distância. A pandemia, quando o isolamento social impôs maior uso das aulas virtuais, reforçou esse movimento. 

Em dez anos, a quantidade de cursos de graduação oferecidos à distância cresceu 286,7%. O número de ingressos caiu 30,2% nos cursos presenciais, enquanto nos cursos a distância, aumentou 360%. 

Rebeca conta que ainda existe um certo preconceito com os cursos à distância e híbridos - que têm aulas presenciais e onlines. Em partes, com relação à regulamentação e qualidade do ensino, até em relação à aceitação no mercado de trabalho. 

“No começo, o preconceito era maior. Hoje, entendo que os locais recebem os diplomados como recebem os do ensino presencial. Se destaca aquele que tem um diferencial a oferecer. No fim, depende mais do próprio aluno se tornar um bom profissional ou não”. 

A UniFatecie é uma das universidades à distância no Estado. O Mega Polo Campo Grande existe desde 2021 (quando era Polo e depois se tornou Mega) e oferece mais de 100 cursos, com mensalidades que variam a partir de R$45 reais. 

Somente em Campo Grande, mais de 3 mil alunos estão matriculados no Centro Universitário, que conta com mais 9 unidades em Mato Grosso do Sul e 574 unidades no Brasil. 

Para Rebeca, o ensino à distância só tende a crescer, pois acompanha o ritmo de cada aluno e tem as tecnologias ao seu favor. 

“As tecnologias estão apenas no início da expansão, vemos isso com a Inteligência Artificial. Por isso, não acredito que o ensino presencial consiga se igualar nesses quesitos em relação aos cursos híbridos e à distância, mesmo que alguns cursos ainda necessitem de uma anuência maior do MEC - Ministério de Educação - como Direito, Medicina e Psicologia”. 

Evasão

Pela primeira vez, o Inep calculou o índice de estudantes que saem do sistema de educação superior. A estatística mostra que essa taxa vem crescendo ano a ano.

No período de 2023 a 2024, 17,5% dos estudantes largaram o ensino superior. Dez anos antes, entre 2013 e 2014, o índice era de 11,5%. 

A gestora explica que, assim como mais pessoas entram, mais saem, e isso tem a ver com o nível de comprometimento e tempo disponível. 

“No presencial, não tem como driblar no quesito ‘tempo’, terá que comparecer em tal horário na faculdade e pronto, mas, em contrapartida, o esforço mental e intelectual tende a ser menor. Já no EAD, o candidato tem em suas mãos a compatibilidade de tempo, pois pode estudar a qualquer hora. Mas, por outro lado, ao contrário do que muitos pensam, o aluno precisa se esforçar mais mentalmente, já que o estudo dependerá 70% dele mesmo”, finaliza. 

Saúde

MPMS investiga falta de raio-x no sistema público de Campo Grande

O inquérito instaurado visa fiscalizar a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população

22/09/2025 16h30

Investigação teve início após denúncias de que o raio-x da UPA Leblon não estaria funcionando

Investigação teve início após denúncias de que o raio-x da UPA Leblon não estaria funcionando Divulgação/Prefeitura CG

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 76ª Promotoria de Campo Grande, instaurou um inquérito civil que visa fiscalizar a oferta de exames de raio-x aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A investigação começou após a constatação de que diversos equipamentos de raio-x nas unidades de saúde do município estavam sem funcionamento. 

A situação se agrava após a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informar ao Ministério Público a existência de um processo administrativo para a contratação de uma empresa para a manutenção dos equipamentos, o que indica a não existência de um contrato de manutenção vigente para o serviço. O fato foi classificado pelo MP como “um problema estrutural de grande escala”. 

Além disso, foi constatado pela Promotoria de Justiça a insuficiência de aparelhos de raio-x na Capital, o que “compromete o acesso da população a serviços de diagnósticos essenciais, que são fundamentais, especialmente em situações de urgência e emergência”, como explica o MP. 

O responsável pelo assunto, o Promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz informou que realizou a solicitação de informações ao Poder Público, como a lista de unidades com equipamentos raio-x, cronograma de manutenção para os aparelhos inoperantes, além de esclarecimentos sobre contratos de manutenção que foram encerrados em 2025 e a atualização sobre o processo de contratação da nova empresa para o serviço. 

Prefeitura

Desde o início do mês de setembro, a Prefeitura de Campo Grande informou que a Sesau está em um processo de modernização dos aparelhos de radiologia, substituindo os aparelhos analógicos por versões digitais. 

“As unidades estão passando por uma transição programada, com períodos temporários de inatividade para instalação dos novos equipamentos, mas com previsão de retomada dos atendimentos a curto prazo de até 7 dias”, informou a Prefeitura. 

A previsão é de que até o final do mês, todos os sete equipamentos completamente renovados e em funcionamento. 

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as unidades que estão com o serviço de raio-x funcionando são: 

  • UPA Santa Mônica
  • CRS Tiradentes
  • UPA Leblon
  • UPA Moreninhas

Não estão funcionando: 

  • UPA Coronel Antonino
  • UPA Universitário

A reportagem entrou em contato com o MPMS para solicitar o andamento do processo, bem como o retorno da SESAU para os esclarecimentos solicitados, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. O espaço segue aberto. 
 

