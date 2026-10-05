MS tem maior abstenção do País no 1° turno das Eleições 2026

Totalizadas as mais de 7,1 mil seções após o primeiro turno realizado ontem (04), balanço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que Mato Grosso do Sul foi o pior desempenho entre as Unidades da Federação no que diz respeito ao volume de abstenções, com o número de sul-mato-grossenses que não foram às urnas sendo maior inclusive que a média nacional de faltosos.
Somando exatos 2.024.430 eleitores aptos a votarem neste ano em MS, o Estado registrou o comparecimento de somente 1.541.220 deste total, o que representa a porcentagem de 23,87% de abstenções na popular "festa da democracia".
Ou seja, com quase meio milhão de faltosos (483.210 que deixaram de votar em MS), além de estar no topo das abstenções Mato Grosso do Sul ficou ainda dois pontos percentuais acima da média nacional de abstenções que figurou em 21,08%.
Logo no início da manhã de ontem (04), como bem acompanhou o Correio do Estado, a forte chuva chegou a travar o ritmo da votação, por atrasar a chegada dos eleitores às urnas e acumular uma maior fila nos intervalos em que o "toró" dava trégua.
Abstenções em alta
Nas palavras do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), desembargador Carlos Eduardo Contar, apesar dos altos índices, o balanço após o primeiro turno foi "positivo".
Segundo Contar, a intensidade e a duração dessa precipitação ontem (04) chegaram a preocupar a Justiça Eleitoral diante da possibilidade de redução no comparecimento.
Isso porque, em sua avaliação, Contar estimava uma abstenção entre 23 e 25% do eleitorado sul-mato-grossense, o que segundo o presidente do TRE-MS estaria próximo de uma média histórica.
Ainda assim, esses 23,87% de eleitores faltosos no primeiro turno das eleições neste 2026 ficaram acima da abstenção registrada em 2022, quando 22,08% do eleitorado sul-mato-grossense deixou de ir às urnas.
Raio-x das faltas
Mato Grosso do Sul lidera o triste ranking das abstenções por 0,55 ponto percentual acima do segundo colocado, o Estado do Rio de Janeiro que aparece com 23,32% de abstenção, também acima da média nacional.
Quando lançado um olhar em "raio-x" sobre essas abstenções regionais, nota-se, por exemplo, que em Água Clara mais de um terço dos moradores faltaram às urnas no primeiro turno das Eleições 2026.
Conforme os números, a abstinência no município distante aproximadamente 192 quilômetros da Capital bateu a casa dos 33,49%.
Em comparação, mesmo com as chuvas, o número de campo-grandenses aptos a votarem que deixaram de ir às urnas ontem foi de somente 20,11%.
Abaixo você confere o percentual de abstenções conforme as Unidades da Federação:
- ° MS - 23,87%
- ° RJ - 23,32%
- ° MG - 22,81%
- ° SP - 22,54%
- ° MT - 22,20%
- ° GO - 21,83%
- ° RO - 21,71%
- ° ES - 21,37%
- ° RS - 21,35%
- ° AL - 20,63%
- ° PR - 20,57%
- ° AC - 20,43%
- ° AM - 20,16%
- ° BA - 19,97%
- ° MA - 19,73%
- ° PA - 19,10%
- ° SC - 18,95%
- ° DF - 18,90%
- ° RN - 18,38%
- ° TO - 18,34%
- ° PE - 18,17%
- ° AP - 17,41%
- ° PB - 17,38%
- ° SE - 17,30%
- ° PI - 17,15%
- ° RR - 17,12%
- ° CE - 15,52¨%
**(Colaborou: Evelyn Thamaris)