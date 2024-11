MS possui alto índice de câncer de boca entre homens; saiba como prevenir

NATAL À VISTA

Este ano cada centro de compras terá uma programação com o bom velhinho, que conta com atividades como palhaçaria e pintura facial

Em ritmo natalino, agora é a vez dos famosos Papais Noéis chegarem aos shoppings de Campo Grande. Vale lembrar que cada centro de compras terá uma programação, por isso é importante ficar atento aos dias e horários para não perder nenhum momento desse dia tão especial.

Confira abaixo todas as informações:

Shopping Campo Grande

Este ano, o primeiro lugar em que o bom velhinho irá desembarcar será no Shopping Campo Grande. A chegada está prevista para sexta-feira (08), a partir das 18h acompanhado de uma orquestra e personagens temáticos, que devem seguir em cortejo pelo shopping. Contudo, as famílias poderão aproveitar a programação desde as 14h, que conta com atividades como palhaçaria e pintura facial. Veja:

Diversão garantida

O encantamento ficará por conta do "Natal dos Ursos Confeiteiros", em que réplicas de simpáticos ursos preparam a ceia natalina em uma cozinha de 340 m², rodeados por guloseimas.

Serão duas árvores de Natal: uma com 6 metros e a outra com 10 metros de altura, que são um misto da temática dos ursos com os 35 anos do shopping.

"Trouxemos uma decoração sofisticada, em tons de bege, verde e vinho, e ainda com ursos que tornam o espaço ainda mais bonito e aconchegante. Queremos evidenciar que são 35 Natais com a família campo-grandense", revelou a gerente de Marketing, Gabriella Alves.

Brinquedos

É claro que não poderia faltar a diversão para os pequenos, e, pensando nisso, a organização do shopping irá disponibilizar para a criançada, de forma totalmente gratuita:

escorregador;

gira-gira;

gangorra adaptada para pessoas com deficiência (PCD).

Trenzinho

O trenzinho, que encanta os olhares das crianças, fará o caminho dentro da confeitaria encantada. Nos brinquedos como novidade, haverá o balanço giratório ao estilo "chapéu mexicano".

Serviço

Horário do início das atividades: 14h

14h Horário de chegada do Papai Noel: 18h

18h Data : sexta-feira, 08 de novembro

: sexta-feira, 08 de novembro Local : Praça de eventos (Quintal Sesc)

: Praça de eventos (Quintal Sesc) Entrada Gratuita

Bosque dos ipês

Já no dia 09 de novembro é a vez do Shopping Bosque dos Ipês receber o Papai Noel, entre as apresentações estão a Banda Militar do Exército, sequência de coreografias de ballet dos grupos Reverence e Catarina Marquesi, crianças do grupo Sakura, personagens e Banda do Maestro Waldomiro.

Confira os horários:

De 9/11 a 8/12

Terça a sexta: 16h às 21h

Intervalo: 18h às 19h

Sábados: 12h às 16h - 17h às 21h

Intervalo: 16h às 17h

Domingo: 12h às 16h - 17h às 20h

De 10/12 a 23/12

Terça a sexta: 14h às 17h - 18h às 21h

Intervalo: 17h às 18h

Sábados: 12h às 16h - 17h às 21h

Intervalo: 16h às 17h

Domingo: 12h às 16h - 17h às 20h

Intervalo: 16h às 17h

Véspera de Natal 24/12

Horário: 12h às 18h

Intervalo: 15h às 16h

Àqueles que quiserem tirar fotos para registrar o momento, terá um ajudante de Papai Noel pronto para organizar a fila e ajudar com as fotos no celular. Vale lembrar que o atendimento para fotos é feito por ordem de chegada.

Para registrar o momento, terão duas opções, com o celular que será gratuito e também com uma equipe que contará com uma câmera profissional para fazer a fotografia que será impressa na hora e entregue como lembrança, o valor será de R$30.

Pátio Central Shopping

Por fim, a chegada do bom velhinho no Pátio Central Shopping também está marcada para o dia 09 de novembro a partir das 16h30. Dessa vez, o Papai Noel chegará de um modo radical, ele descerá por rapel em um espetáculo repleto de luzes e som. Para somar, a programação terá Canto Coral Sesc Lageado, o Show de Natal com Gustavo Vargas, e os Corais Mana do Céu e Alceu Viana.