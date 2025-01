MS registra três suicídios em 48h

Cidades

Vítima teria perdido a visibilidade da pista devido às fortes chuvas na região

Uma mulher de 59 anos, morreu após perder o controle de direção de uma caminhonete Toyota Hilux, invadir a pista contrária e bater de frente com um caminhão da marca Volvo na BR-158, no início da tarde desta sexta-feira (03).

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, ela estava próximo à cidade de Aparecida do Taboado - localizado a 458 km de Campo Grande quando perdeu a direção de seu veículo e invadiu a pista contrária. Devido à gravidade da situação, a mulher morreu ainda no local.

Outra vítima, que não se sabe se estava com ela no carro ou no caminhão, foi socorrida com ferimentos leves. No momento do acidente, chovia muito - fato que pode ter atrapalhado a visibilidade da pista.

No local, o trânsito ficou lento pela manhã; as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Fim de ano

Mato Grosso do Sul teve 12 mortes nas rodovias durante as festividades de Natal 2024 e ano novo. Só nas rodovias estaduais, foram seis mortes registradas, e nas estradas federais, outros seis óbitos.

Os balanços foram divulgados pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (2).

Nas rodovias federais, específicamente, foram 4 mortes registradas no período de Natal e mais dois óbitos durante a Operação Ano Novo. Durante a operação - deflagrada entre o dia 27 de dezembro e 1º de janeiro - ao todo, foram registrados 20 acidentes.

Destes, 8 foram considerados graves, com 26 feridos e 2 óbitos. O número de mortos neste recorte apresentou queda de 50% se comparado com a Operação Ano Novo 2023/2024, que apresentou 8 registros de óbitos.

Conforme a PRF, em Mato Grosso do Sul, 5.790 veículos passaram por fiscalização nas unidades da coorporação e 1.526 infrações foram flagradas. Foram realizados 5.049 testes do bafômetro e 70 veículos foram recolhidos.

Rodovias Estaduais

O cenário de queda nas mortes também foi observado nas rodovias estaduais. Segundo o balanço da Operação Boas Festas da PMRv, entre 9 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro, foram registrados 31 acidentes.

O número é 41,5% menor se comparado com o ano anterior, quando foram registrados 54. O número de mortos também caiu, com 6 registros na atual operação contra 8 em 2023/2024, uma queda de 25%.

Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, a Operação Boas Festas continua nas rodovias estaduais até o próximo domingo, dia 5 de janeiro. A instituição também reforça a importância de conferir as condições mecânicas e o estado dos equipamentos de segurança do carro, em caso de viagem. Realizar manutenções nos pneus, freios, faróis, entre outras peças é fundamental.

Além disso, planejar a viagem com antecedência, e conduzir o veículo com máxima atenção e prudência é crucial para evitar ocorrência de acidentes.