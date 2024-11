MS supera média nacional de abstenção no 1º dia do Enem

No 1º dia, estudantes chegaram de baixo de chuva para realizar a prova - Gerson Oliveira/Correio do Estado

No primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Mato Grosso do Sul, 14.976 candidatos não compareceram para a realizar a prova, número que corresponde a 28,8% dos 51.199 do total de inscritos.

O índice é maior do que a média nacional de abstenção, que foi de 26,5% no 1º dia de exame.

Apesar de alto, o índice de abstenções no Estado foi menor do que o registrado na edição passada. Em 2023, dos 47.472 inscritos, 29,5% não compareceram no primeiro dia de aplicação da prova. À época, a porcentagem de ausentes também foi superior à média nacional.

Confira o levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep):

A aplicação do Enem continuará no próximo domingo, 10 de novembro, com a prova de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração.

O gabarito oficial e os Cadernos de Questões serão divulgados no portal do Inep no dia 20 de novembro.

Aumento no número de inscritos

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, 51.199 estudantes sul-mato-grossenses se inscreveram para a edição de 2024 do Enem, quantidade 7,8% superior do que a registrada na edição passada, que teve 47.470 estudantes inscritos.

Enem

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, ou seja, no fim do ensino médio. O exame se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), que concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

As instituições privadas de ensino superior também usam as notas do Enem para selecionar estudantes. Os resultados ainda servem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

