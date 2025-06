MS terá três frentes frias consecutivas, com temperaturas de 0°C e geadas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O avanço de três frentes frias consecutivas nos próximos dez dias vai derrubar as temperaturas em Mato Grosso do Sul, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Desta forma, o inverno, que começa na sexta-feira (21), terá o início marcado por temperaturas que podem chegar a 0°C.

Os dados constam no boletim da Previsão do Tempo elaborada pelos técnicos do Cemtec/MS , órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Segundo o boletim, a primeira frente fria atinge o Estado já nesta quinta-feira (19), derrubando as temperaturas especialmente nas regiões Sul e Sudoeste, onde municípios devem registrar mínimas entre 15°C e 18°C.

Nas demais regiões as temperaturas máximas podem variar entre 16°C e 29°C, incluindo Campo Grande.

A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica vai favorecer o aumento de nebulosidade e podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente no extremo sul do Estado, entre quinta e sábado (21).

Entre a noite do domingo (22) e a madrugada da segunda-feira (23), outra frente fria avança pelo Sul do Estado e chega com muita intensidade, trazendo chuvas e derrubando as temperaturas para até 0°C em algumas localidades.

Segundo o Cemtec, podem ocorrer geadas nesse período, dependendo das condições do tempo.

Os mapas meteorológicos mostram ainda a probabilidade de uma terceira frente fria atingir o Estado entre os dias 26 e 27, mantendo as temperaturas baixas e espalhando o frio para todo Mato Grosso do Sul por mais alguns dias.

Entretanto, os técnicos do Cemtec/MS ressaltam que pode haver alterações na previsão quanto a essa terceira frente fria.

Inverno

Após períodos de chuvas e frio em Mato Grosso do Sul, o inverno, que começa nesta sexta-feira, trará regime de temperaturas mais quentes que as de costume ao Estado nos próximos meses.

De acordo com o Cemtec-MS, a tendência das condições climáticas para os primeiros meses do inverno (junho, julho e agosto) é de que as temperaturas fiquem acima da média histórica no Estado.

Esta tendência provavelmente favorecerá períodos com temperaturas acima da média durante os dias de ausência de nuvens e chuvas.

Ou seja, a previsão é de temperaturas acima do normal, especialmente nas regiões centro e sul do Estado, seguindo a tendência do Centro-Oeste e do Sudeste brasileiros.

Apesar de o calor acima da média ser o cenário principal, no centro-sul de Mato Grosso do Sul, é comum no período do inverno a região estar suscetível à ocorrência de geadas, quando massas de ar polar mais fortes conseguem romper o bloqueio atmosférico.

Climatologicamente, em grande parte do Estado, o volume de chuvas em julho e agosto varia entre 50 mm e 200 mm.

De forma geral, a previsão de um conjunto de modelos climáticos aponta para um cenário de irregularidade das chuvas, que podem ficar abaixo ou acima da média histórica durante o período do inverno.

Outro fator de alerta para o Estado é a previsão de um inverno mais seco. A umidade relativa do ar deverá atingir níveis críticos durante os meses da estação, aumentando o risco de queimadas, principalmente em regiões como o Pantanal e a Serra de Maracaju. As condições também exigem atenção para cuidados com a saúde, como hidratação e prevenção de problemas respiratórios.

Em Mato Grosso do Sul, o período de inverno tende a ter poucas chuvas, principalmente entre julho e agosto.

O inverno oficialmente se inicia no dia 20 de junho e segue até o dia 22 de setembro. A estação, em países mais perto dos polos, é considerada a mais fria do ano, porém, no Brasil, tende a ser quente e seco.

* Colaborou Judson Marinho