Mudança na CNH pode ser "caos financeiro" em autoescolas, diz sindicato

Para o sindicato, a flexibilização para tirar a primeira habilitação sem a necessidade de Centro de Formação de Condutores deve resultar em cortes de funcionários

Laura Brasil

01/12/2025 - 17h14
Com as mudanças que retiram a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para obter a primeira habilitação, o setor, que já trabalha “no vermelho”, terá que passar por uma adaptação.

Em conversa com o Correio do Estado, o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado (SindCFC-MS) afirmou que essas mudanças devem implicar demissões para a manutenção das empresas.

“Se [a nova regra da CNH] entrar, preciso me preparar para o que vier. Pelo que estou vendo, o que vai vir não vejo também com tanta preocupação. É ruim? Lógico que é ruim, tem todo o investimento que você fez, vai ter que demitir gente, vai ser o caos financeiro”, disse o presidente do sindicato.

Dados do sindicato indicam que o setor gera em torno de 6 mil empregos no Estado, sendo 2.500 somente em Campo Grande.

Com a nova modalidade, que oferece curso teórico gratuito e reduziu a carga mínima da aula prática para duas horas, o presidente do sindicato não acredita em uma debandada de instrutores, que terão a opção de trabalhar como autônomos.

“Debandada, não. Alguns podem sair, tentar a sorte, mas não acredito muito, não”, pontuou Henrique.

Queda na procura pela CNH

Desde o início da discussão sobre a flexibilização para tirar a primeira habilitação, o presidente do sindicato informou que a busca de alunos pelo processo caiu em torno de 70% a 80%.

Nesta segunda-feira (1°) por unanimidade, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou a mudança que retira a exigência de tirar a CNH na autoescola e flexibiliza o modelo.

“Ou seja, hoje está todo mundo trabalhando no amor e rezando todo dia à noite pra ver se não morre amanhã. Com o ministro falando que a carteira vai ficar mais barata, está todo mundo esperando.”

Mesmo com a mudança, Henrique acredita que o custo da habilitação não deve ser reduzido para todos, beneficiando principalmente quem já tem experiência com direção. Ele pontuou que o setor não é contra diminuir o número de horas práticas.

Para quem nunca teve contato com direção, o presidente do sindicato acredita que não haverá preparo suficiente para realizar os exames teórico e prático do Detran.

“No final das contas, vai ficar muito mais cara a habilitação, porque não vai aprender com duas aulas, é impossível. Ninguém aprende a dirigir com duas aulas. Ou seja, se ele pegar cada aula a R$ 100, quanto saem essas vinte aulas, por exemplo? Só aí a carteira já fica R$ 2 mil.”

Preço médio das horas/aula

Atualmente é obrigatório que o aluno faça 20 horas/aula, que saem, em média, por R$ 50 cada. Caso o aluno necessite de mais instrução, o valor pode chegar a R$ 100 a R$ 150 por hora/aula, segundo o sindicato.

“Estamos apertados, trabalhando no roxo desde a pandemia porque, se a gente subir o preço da carteira, ninguém tira. Tudo subiu, por isso essas vinte aulas acabam sendo feitas no valor promocional, pela metade do preço.”

Quanto ganha um instrutor em MS?

  • Em média de R$ 3.500 a R$ 4.500;
  • Salário fixo + comissão 

Meio Ambiente

Monitoramento aponta alerta ambiental para rios que atraem 90% dos turistas para Mato Grosso do Sul

Entre os problemas ambientais identificados nesse trabalho estão redução de áreas de preservação permanente (APP), estresse no volume de recursos hídricos e mau uso do solo

01/12/2025 18h15

Monitoramento aponta alerta ambiental para rios que atraem 90% dos turistas para Mato Grosso do Sul

Monitoramento aponta alerta ambiental para rios que atraem 90% dos turistas para Mato Grosso do Sul Divulgação / IHP

Um trabalho de monitoramento ambiental com sobrevoo por quase 500 km nas áreas de nascentes dos rios Betione, Prata e Salobra identificou, inicialmente, sinais de passivos ambientais que podem ameaçar a saúde desses recursos hídricos. Esses locais atraem quase a totalidade de turistas que visitaram o Estado neste ano.

O sobrevoo foi feito por equipe do Instituto Homem Pantaneiro (IHP) no dia 27 de novembro. A equipe informou que vem realizando ações de monitoramento ambiental nessas regiões há 10 anos. Essas nascentes monitoradas estão nos municípios de Bodoquena, Bonito, Jardim e em Miranda.

Entre os problemas ambientais identificados nesse trabalho estão redução de áreas de preservação permanente (APP), estresse no volume de recursos hídricos e mau uso do solo. Quando essas áreas de APPs são menores do que está exigido às regras da legislação, há risco de assoreamento mais intenso, por exemplo.

Nas áreas de nascente, são exigidos, pelo menos, 50 metros de vegetação em volta. Já no curso do rio, essa faixa de vegetação varia de acordo com o tamanho do curso d’água e nos locais monitorados ficariam entre 30 m e 50 metros.

O assoreamento dos rios Betione, Prata e Salobra pode gerar impacto econômico direto. Os três já são usados ou tem potencial para o uso no ecoturismo.

Além disso, eles deságuam no rio Miranda, que é um dos principais tributários para formar o Pantanal, com o rio Paraguai. A região turística Bonito/Serra da Bodoquena está inserida no Mapa do Turismo do governo federal. 

Além disso, mais de 91% dos turistas que visitam Mato Grosso do Sul têm como destino a visitação dessas regiões dos rios cênicos, principalmente em Bonito (59,8%), Jardim (15,4%) e Bodoquena (15,9%). Os dados são da Inteligência Turística de MS (Alumia) e contabilizados para 2025, no período entre janeiro e agosto. 

De acordo com o presidente do IHP, Ângelo Rabelo, as atividades de monitoramento que estão sendo feitas buscam garantir o uso sustentável do solo e dos recursos hídricos.

“Um ponto de atenção que alertamos é a escassez hídrica e, por isso, é importante salientar que nessas condições a água desses rios não devem ser desviadas para atender açudes, áreas de lazer de propriedades. Desvios como esses podem comprometer ainda mais o equilíbrio desse recurso.”

O biólogo do instituto, Sérgio Barreto, detalhou que o monitoramento aéreo é complementar para outras ações que são feitas no âmbito de georreferenciamento.

“Temos uma continuidade de trabalho na cabeceira do Pantanal por que são essas áreas que vão alimentar os recursos hídricos da planície. O levantamento aéreo foi importante para visualizar diferentes cenários. Existem casos de supressão vegetal, por exemplo, que podem ter autorização, mas identificamos áreas com falta de APP. Vamos realizar, agora, a etapa de análise dos dados.”

De acordo com o IHP, por conta dos potenciais problemas identificados nas nascentes, haverá um trabalho de análise de imagens para que possa ser identificado situações como possibilidade de desmatamento ilegal, necessidade de ações de recuperação de áreas com plantios. Além do instituto, proprietários rurais e instituições públicas também podem ser acionadas para haver um trabalho de recuperação.

A situação desses rios cênicos ainda chama a atenção pois eles encontram-se na bacia do rio Miranda, que atende 50% da população de Mato Grosso do Sul. A bacia abrange 44.740 km².

“Onde há a identificação de potenciais danos, é possível agir de forma emergencial para evitar que o passivo continue. Também é preciso atuar na recuperação desses territórios para garantir que rios de beleza extraordinária possam seguir sendo utilizados no ecoturismo, gerando recursos de forma equilibrada”, defendeu Rabelo. 

Rios monitorados

A nascente do rio Salobra fica dentro do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. O rio tem atrativo cênico por conta da sua translucidez, bem como a região de cânions que destaca grande exuberância da natureza e da biodiversidade.

A nascente e a foz do rio Betione ficam dentro do município de Bodoquena e há diferentes trechos que favorecem o ecoturismo.

A nascente do rio da Prata fica na divisa entre os municípios de Jardim e Bonito, em área de banhado, e possui grandes atrativos turísticos.

Todos esses três recursos hídricos monitorados pelo IHP deságuam no rio Miranda, formando a bacia que tem importância enorme para Mato Grosso do Sul.

Cidades

Preso com R$ 2,5 milhões em cabelo humano é ex-vereador de Dourados

Rodrigo Júnior afirmou que havia pegado o material em Ponta Porã e receberia R$ 1 mil pelo transporte

01/12/2025 18h00

Foto; Reprodução / Redes Sociais

O homem preso na manhã deste domingo (30) pelo Departamento de Operações de Fronteira por transportar uma carga avaliada em mais de R$ 2,5 milhões em cabelo humano é Rodrigo Júnior de Moraes Rodrigues, ex-vereador de Dourados. Ele exerceu mandato entre 2016 e 2020, eleito com 1.353 votos pelo então PR, atual PL.

A prisão ocorreu durante um bloqueio na MS-164, em Ponta Porã. A equipe do DOF fazia fiscalização na zona rural quando abordou um VW T-Cross conduzido pelo ex-parlamentar, de 48 anos. Durante a vistoria, foram encontrados 257 quilos de cabelo humano distribuídos em sacolas no interior do veículo.

Rodrigo Júnior afirmou que havia pegado o material em Ponta Porã e o levaria até Dourados, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte. A carga foi encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O DOF mantém canal de denúncias e informações pelo telefone 0800-647-6300, com atendimento 24 horas.

Colaborou Alicia Miyashiro*

