Cidades

Mudança nas regras da CNH traz curso gratuito e reduz carga de horas-aula

Saiba o que muda com a aprovação da resolução que tira a obrigatoriedade de obter a habilitação em autoescolas

Laura Brasil

01/12/2025 - 14h15
Com a aprovação da resolução nesta segunda-feira (1º), que flexibiliza o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), são trazidas mudanças como o curso gratuito e a redução das horas-aula práticas.

A mudança ocorreu após o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovar, por unanimidade, a medida que retira a obrigatoriedade de obter a primeira habilitação com auxílio de autoescola.

Com essa alteração, o Ministério dos Transportes estima que o valor da CNH pode cair em até 80%. A ideia é diminuir a burocracia e atrair condutores que dirigem sem habilitação devido ao alto custo.

Em agosto deste ano, um levantamento indicou que Mato Grosso do Sul ocupa o segundo lugar no ranking com o preço da primeira habilitação entre os mais caros do país. O Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado (SindCFCMS) afirmou que o valor não condiz com a realidade.

Dados divulgados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) indicam que 20 milhões de brasileiros dirigem sem CNH, enquanto mais de 30 milhões, mesmo em idade para tirar o documento, não o fazem devido ao valor, que pode chegar a R$ 5 mil.

A medida passa a valer quando for publicada no Diário Oficial da União.

O que muda?

A nova regra não põe fim aos Centros de Formação de Condutores (CFC). Ela apenas permite que o candidato escolha como tirar a habilitação, seja na autoescola, seja pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O curso teórico será gratuito e digital. Outra mudança diz respeito às aulas práticas, que antes somavam 20 horas-aula e agora foram reduzidas para duas.

Além disso, o aluno poderá optar por ter aulas com um instrutor, um profissional que pode oferecer o serviço de maneira autônoma, desde que credenciado pelo Detran.

Como fica o processo da CNH?

Quem optar por tirar a CNH sem auxílio de autoescola poderá iniciar o processo pelo site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito (CDT).

“O Brasil tem milhões de pessoas que querem dirigir, mas não conseguem pagar. Baratear e desburocratizar a obtenção da CNH é uma política pública de inclusão produtiva, porque habilitação significa trabalho, renda e autonomia. Estamos modernizando o sistema, ampliando o acesso e mantendo toda a segurança necessária”, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Como fica o processo:

  • Curso teórico gratuito: o conteúdo será disponibilizado em plataforma online, sem custo.
  • Aulas práticas: a exigência de 20 horas-aula foi reduzida para 2h.
  • Onde fazer as práticas: o candidato pode escolher ter aulas em autoescolas, com instrutores autônomos ou se preparar por conta própria.

Menos burocracia

Com a alteração o cidadão só precisa ir até o Detran durante etapas obrigatórias como:

  • Coleta biométrica;
  • exame médico.
     

Previsão

Semana deve ser chuvosa e com ventania de 80 km/h em todo MS

Estado está com dois alertas para tempestades até terça-feira (2)

01/12/2025 17h45

Chuva já chegou na região central de Campo Grande e outros bairros

Chuva já chegou na região central de Campo Grande e outros bairros FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Depois de um fim de semana com temperaturas elevadas e umidade do ar em números perigosos, a previsão indica uma semana chuvosa em grande parte de Mato Grosso do Sul. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestades, com risco de perigo potencial nas regiões central e leste e de perigo nas demais áreas. 

Os avisos estão válidos até a manhã de terça-feira (2) com riscos de chuva entre 30 e 50 milímetros por hora ou até de 100 milímetros no dia, além de ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h, podendo ter queda de granizo em regiões pontuais. 

Chuva já chegou na região central de Campo Grande e outros bairrosMS em alerta laranja e amarelo para tempestades / Fonte: Inmet

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS (Cemtec), entre segunda-feira e terça-feira são esperados os maiores acumulados de chuva, com valores que podem superar os 40 milímetros em 24 horas. 

Essa condição é devido a atuação de uma frente fria oceânica, criando um ambiente favorável para tempestades, que podem ser acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo. 

Depois da máxima de 35ºC nesta segunda-feira especialmente nas regiões do Pantanal, Bolsão e Sudoeste, as temperaturas devem cair ao longo da semana, não superando os 30ºC. 

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, são esperadas mínimas entre 20ºC e 24ºC e máximas de 27ºC e 33ºC. Nas regiões Pantaneiras e Sudoeste, as mínimas podem chegar a 21ºC e máximas não superam os 32ºC. 

Já nas regiões Bolsão e Leste, as máximas não ultrapassam os 30ºC a partir de terça-feira e as mínimas podem atingir 22ºC. 

As mesmas condições são esperadas para a Capital do Estado, Campo Grande. 

Chuva já chegou na região central de Campo Grande e outros bairrosPrevisão para a terça-feira (2) / Fonte: Cemtec

A partir de quinta-feira (4), a previsão indica um tempo mais firme na metade sul de Mato Grosso do Sul, enquanto na metade norte ainda podem ocorrer fortes pancadas de chuvas e tempestades isoladas acompanhadas de raios e ventos superiores a 60 km/h. 

Até o dia 15 de dezembro, são esperados acumulados de chuva acima de 150 milímetros, com destaque para as regiões centro-sul, sudeste, leste e nordeste do Estado. 
 

TAPA-BURACOS

Prefeitura tem 30 dias para fechar 60 mil buracos em Campo Grande

De acordo com o Executivo, cerca de 20 mil já foram tapados

01/12/2025 17h30

A média diária de buracos tapados é de quase 3 mil, segundo a Prefeitura

A média diária de buracos tapados é de quase 3 mil, segundo a Prefeitura Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

As equipes que trabalham na operação tapa-buracos já fecharam cerca de 20 mil em uma semana, segundo dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, nesta segunda-feira (1). Com isso, ainda faltam, aproximadamente, 60 mil para serem reestruturados até o final do ano e atingir a meta estabelecida pelo secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli. 

A média diária de buracos tapados é de quase 3 mil, segundo a Prefeitura. Neste ritmo, a meta pode ser atingida antes mesmo do final do ano, ou seja, até o dia 20 de dezembro.   

“Nossas equipes estão empenhadas para avançar a cada dia com o serviço de tapa-buracos, para garantir à nossa população boas condições de tráfego nas nossas vias pavimentadas. Com essa parceria com o Governo do Estado, Câmara Municipal e esforço da nossa administração municipal, nosso objetivo é chegar até o final do ano com 70 a 80 mil buracos tapados”, disse o secretário.

Para acelerar a operação e manutenção urbana na Capital, a Câmara dos Vereadores decidiu antecipar a devolução de R$ 9 milhões do duodécimo ao Poder Executivo. Este recurso é um repasse mensal previsto na Constituição e na Lei Orçamentária Anual, voltado ao custeio das despesas do Legislativo, já que este não produz receita própria.

Os valores que não são utilizados devem ser devolvidos ao Poder Executivo ao final do ano em exercício. Para este ano, a Câmara tem previsão de receber R$ 128 milhões de duodécimo.

Regiões atendidas

  • Universitário 
  • Parque dos Girassóis
  • Jardim São Conrado
  • Jardim Centro Oeste
  • Coronel Antonino
  • Vila Almeida
  • Centro
  • Parque Novos Estados
  • Jardim Morumbi
  • Vila Carlota 
  • Vila Piratininga
  • Nova Lima
  • Monte Castelo
  • Jardim Panamá
  • Vila Margarida

Próximas ações

  • Tiradentes
  • Vila Santo Eugênio
  • Taveirópolis
  • Lageado
  • Nova Lima
  • Vila Almeida
  • Monte Castelo
  • Parque Novos Estados

