Na espera há mais de um ano, guardas municipais reivindicam pagamento do adicional de periculosidade

Transporte Público

O processo que está em andamento, relata que a vítima sofreu grave violência física e moral, ofendendo sua dignidade.

Uma pessoa com deficiência física diz ter sido humilhada por motorista e pede indenização de R$56 mil ao Consórcio Guaicurus, devido a má prestação do serviço no transporte coletivo de Campo Grande. A vítima de 62 anos, alegou que sofreu violência física e moral após negar subir no ônibus pela escada devido aos seus problemas nos dois joelhos, atrasando a saída do ponto e o colocando em condição vexatória.

A ocorrência aconteceu no dia 16 de janeiro de 2024, quando a vítima, que é deficiente físico e possui um atestado médico de afastamento de 180 dias, esperava o ônibus da linha 062, em frente de sua residência, na rua Minas Novas, Bairro das Moreninhas.

O ônibus chegou às 7h55 e a vítima fez sinal ao motorista que estaria com problemas para subir as escadas. O condutor do veículo, que teve sua identidade preservada no processo, foi até a escada de elevação para deficientes, quando percebeu que a plataforma estaria com problemas. Neste momento, ele citou para a vítima se ela poderia subir pelas escadas.

Em resposta, o homem disse que não, pois estaria com os dois joelhos operados.

Ainda de acordo com a ocorrência, enquanto subia no ônibus pela escada de elevação, a vítima não estava segurando em nenhum apoio, momento em que o motorista ativou a plataforma e o homem acabou se desequilibrando, caindo em cima da mão do motorista. Com o impacto, o controle do elevador caiu no chão.

Após o incidente, a viagem continuou normalmente até o Terminal Morenão, quando o condutor do veículo estacionou o ônibus, desceu e foi em direção a um fiscal.

Neste momento, a vítima observando o comportamento do motorista, ficou preso dentro do transporte público sem se locomover. O homem conseguiu sair do veículo minutos depois, após o motorista descer o elevador. De acordo com o registro policial e também com dados do processo, enquanto descia, ambos trocaram xingamentos, quando o deficiente foi chamado de “vagabundo”, pelo motorista.

Inconformado com o procedimento e a humilhação que passou na frente de outras pessoas, o deficiente procurou a polícia e registrou a ocorrência por praticar, induzir ou incitar discriminação em ração a deficiencia da pessoa.

De acordo com o documento referido no dia 27 de fevereiro pela Advocacia Praieiro Advogados Associados, abriu um processo de indenização ao Consórcio Guaicurus em decorrência dos danos morais sofridos pela vítima.

O relatório cita que a vítima foi agredida por agressões verbais e humilhada pelo motorista da empresa. Os xingamentos ouvidos pelo deficiente é uma grave violência física e moral, ofendendo sua dignidade, ao proferir xingamentos como “vagabundo”, bem como demonstrou total descaso em se negar a fazer seu serviço, para um deficiente.

Segundo o Art 88, praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão

de sua deficiência, a pena para este tipo de crime é reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Por conta desta humilhação, o processo foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (TSJ), que relatou a indenização pode chegar até 40 salários mínimos, somados nos valores de R$56.480 mil.

A reportagem do Correio do Estado buscou contato com o Consórcio Guaicurus para entender se haverá ou não defesa, mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta.