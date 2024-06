"Não deveria reajustar, mas o governo não interfere", diz Verruck sobre pedágios

IBGE

Ainda de acordo com a pesquisa, o tipo mais comum de logradouro em MS são Rua, com 1.065.689 Avenida com 125.688 e estrada, com 71.972.

IBGE: Mato Grosso do Sul tem 18.707 endereços com nomes de santo Gerson Oliveira

Dados do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) do Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que Mato Grosso do Sul tem 18.707 endereços com nomes de santo.

Logo em seguida vêm o título Doutor, com 18.253; Presidente, com 12.045; Santa, com 11.315; Coronel, com 9.444; Dom com, 8.075; Padre, com 5.392; Vereador, com 3.761; Santo, com 3.436 e Professor, com 2.903.

Ainda de acordo com as informações, os tipos mais comuns de logradouros em MS são Rua, com 1.065.689 Avenida com 125.688, Estrada, com 71.972.

Para realizar a pesquisa, é importante entender como funciona o logradouro - parte fundamental do endereço que permite localizar um domicílio ou estabelecimento, que pode ser uma avenida, rua, estrada, viela, praça e até mesmo um rio. Após compreender isso, o IBGE divide o endereço em partes:

A primeira é o tipo (rua, estrada, etc);

A segunda é o título (Arquiteto, professor, Dr. Vereador etc) que pode existir ou não.

A terceira parte é o nome em si. É o que se pode ver, por exemplo, na Avenida (tipo) Consul (título) Assaf Trad (nome), que fica em Campo Grande, na saída para Cuiabá.

O tipo e o título que precedem o nome no logradouro foram pré-cadastrados em uma lista que serviu de referência para a escolha do recenseador durante a coleta. Apesar disso, foram identificados tipos e títulos de logradouro que não constavam na lista de referência para que também se atualizasse a lista original.

Pesquisa

O CNEFE é oprincipal repositóriode endereços com abrangência nacional e de acesso público. Tendo como objetivo principal, a busca por registrar todos os endereços de unidades construídas ou em construção e traz informações como logradouro, localidade, CEP e número.

Além de complementos que diferenciam endereços em uma mesma posição no logradouro. Para complementar a localização de endereços associa-se a esse registro um par de coordenadas geográficas.

De forma inédita, são apresentados também dados agregados por Código de Endereçamento Postal - CEP. Dessa forma, será possível saber quantos endereços, domicílios e estabelecimentos estão vinculados a cada um dos mais de 900 mil CEPs associados a endereços registrados no CNEFE, assim como quantas casas e apartamentos, por exemplo