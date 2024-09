No dia da árvore prefeitura de Campo Grande distribuiu 15 mil mudas frutíferas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em comemoração ao Dia da Árvore, neste sábado, 21 de setembro, a prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) distribuiu 15 mil mudas de árvores frutíferas para a população.

Segundo os organizadores, as mudas foram entregues no formato drive-thru, para os interessados que compareceram em frente ao Paço Municipal, as seguintes mudas frutíferas foram entregues: amora, acerola, jabuticaba, pitanga, nêspera, goiaba, araçá e romã.

Outra ação realizada no dia, foi a assinatura de uma carta de compromisso que será entregue durante o XXVI Congresso Brasileiro de Arborização Urbana (CBAU), onde o Município se compromete a cumprir a regra 3/30/300, uma diretriz internacional que orienta que cada habitante da cidade deve ver ao menos três árvores da janela de casa, cada bairro deve ter no mínimo 30% de cobertura arbórea e deve existir uma área arborizada há pelo menos 300 metros de distância.

Na distribuição das mudas, um dos primeiros a chegar foi Gilberto Begena, do Jardim São Lourenço, e contou que gosta de colher as frutas direto do pé. “Eu tenho um quintal repleto de árvores frutíferas, hoje mesmo antes de vir para cá eu chupei uma amora, da muda que eu peguei aqui mesmo no ano passado. Tenho jabuticaba, limão, goiaba, tudo no vaso, basta ter vontade para poder ter”, contou.

Zeni Goes, moradora do Bairro Coophatrabalho relatou que esta é a primeira vez que está participando da ação. “Já sabia em anos anteriores, mas nunca tinha conseguido participar e hoje madruguei para garantir minha muda. Tenho um quintal grande, cultivo outras espécies, amo plantar árvores frutíferas. E essa iniciativa é maravilhosa, pois é essencial você ter uma espécie frutífera que você pode acompanhar o crescimento e colher os frutos, acredito que todo mundo deveria plantar e cuidar de uma árvore”.

Já Brenda Nolasco, do Jardim Tijuca, comentou que ficou sabendo do local da ação e foi garantir suas mudas. “Eu fiquei sabendo da ação pela imprensa, e como eu já trabalhei na Central do Cidadão e sempre entregavam no Dia da Árvore, então hoje vim e aproveitei. Eu gosto muito de pegar as mudas, acho necessário, a população campo-grandense também precisa fazer a parte dela, ajudar no cultivo e preservação das árvores”.

REGISTRO DE ÁRVORES

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), realizou durante a semana o lançamento do Painel Público das Árvores Urbanas.

A ferramenta foi apresentada durante o Encontro Municipal de Arborização Urbana, que aconteceu no Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini - CEA Polonês.

O projeto utiliza o sistema Arbolink, iniciativa que visa modernizar a gestão ambiental da capital, oferecendo maior transparência e engajamento da população com a arborização urbana.

Em janeiro deste ano foi iniciada a fase de testes, sendo 2.089 árvores já vistoriadas com o apoio do programa, comprovando a eficácia do sistema no monitoramento das áreas verdes da cidade.