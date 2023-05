No Estado, triplicam as agressões contra a população LGBTQIA+

MATO GROSSO DO SUL

Fundo, que é majoritariamente mantido por contribuições de produtores rurais e por taxa na compra de combustíveis, encerra trimestre com meio bilhão de reais na conta

Mato Grosso do Sul arrecadou R$ 358.611.981,07 com as contribuições do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS (Fundersul) no primeiro trimestre de 2023.

Os recursos vieram com as contribuições pagas pelos agropecuaristas e também com a compra e venda de combustíveis em todos os 79 municípios do Estado.

O volume é quase 20% superior aos R$ 229 milhões arrecadados com as mesmas contribuições no primeiro trimestre do ano passado. As informações são do Conselho de Administração do Fundersul.

Ainda no primeiro trimestre deste ano, houve mais ingressos financeiros no fundo utilizado para financiar obras de infraestrutura no Estado: R$ 7,3 milhões entraram como rendimento do dinheiro aplicado no fundo, e outros R$ 28.638.700,00 referem-se à terceira parcela da outorga da concessão da rodovia Way-306, localizada na região Nordeste de Mato Grosso do Sul.

Com a entrada destes novos recursos na conta, o Fundersul termina o trimestre com R$ 307.784.157,04 na “conta arrecadação”, e com mais R$ 46.949.029,11 na “conta movimento”.

Também houve uma transferência de contrapartida de R$ 296.198,48, o que faz com que o fundo encerre o primeiro trimestre do ano com mais de meio bilhão de reais na conta (R$ 580.069.074,03).

Despesas

Nos primeiros três trimestres deste ano foram realizadas R$ 85,5 milhões em transferências aos municípios, R$ 817 mil em transferências para Agência de Habitação Popular (Agehab) e ainda o desembolso de R$ 139,2 milhões em despesas com investimentos (obras).

Os números do trimestre indicam um novo aumento na arrecadação do Funderrsul, que no ano passado teve receitas de R$ 1,37 bilhão e terminou 2022 com R$ 1,8 bilhão em suas contas.

Para o ano de 2023 estão previstos vários investimentos, como o avanço das obras da rodovia do Turismo e a pavimentação da MS-345 (a estrada do 21), que encurtará a viagem de Campo Grande a Bonito, ligando a BR-419, em Anastácio, à cidade turística, além de obras de pavimentação no Estado inteiro, além da manutenção das rodovias já existentes.

