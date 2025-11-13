Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS

Comissão de Seleção e Inscrição da seccional paulista da OAB torna sem efeito decisão anterior que havia deferido o retorno de Pimentel à advocacia e concede prazo de 15 dias para que ele apresente documentos sobre a investigação

Da Redação

Da Redação

13/11/2025 - 12h42
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Comissão Permanente de Seleção e Inscrição da OAB de São Paulo (OAB-SP) suspendeu, "ex officio e ad cautelam" (por iniciativa própria e por precaução), o processo de reinscrição do desembargador aposentado Sideni Soncini Pimentel nos quadros da advocacia.

A decisão, assinada digitalmente pelo presidente da comissão, Nelson Massaki Kobayashi Júnior, foi motivada pela repercussão na mídia de que o afastamento de Pimentel da magistratura ocorreu em decorrência da Operação Ultima Ratio, da Polícia Federal.

Coincidentemente, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) rejeitou o argumento da defesa de que a aposentadoria de Pimentel impediria a investigação. Pelo contrário, o conselho determinou a continuidade da apuração sobre o caso, que se insere no contexto da Operação Ultima Ratio, onde foram apreendidos mais de R$ 3 milhões em espécie. Esta decisão do CNJ ocorreu apenas um dia antes do despacho da OAB/SP.

O despacho, datado de 12 de novembro de 2025, torna sem efeito uma decisão anterior, de 28 de outubro, que havia deferido o pedido de retorno de Pimentel à advocacia.

Ultima Ratio


Sideni Soncini Pimentel, que atuou como desembargador no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), solicitou sua reinscrição como advogado na seccional paulista da OAB. O pedido havia sido inicialmente aprovado, mas uma notícia veiculada pela imprensa a respeito da volta à advocacia chamou a atenção da comissão.

A reportagem mencionava que o afastamento de Pimentel de suas funções no Judiciário foi uma consequência da Operação Ultima Ratio, que investiga um suposto esquema de venda de sentenças.

Diante da nova informação, a comissão decidiu reavaliar o caso, citando a necessidade de uma "melhor análise" do requisito de idoneidade moral, previsto no artigo 8º, inciso VI, da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

No despacho, a OAB-SP foi clara ao justificar a suspensão:


"Repercute na mídia jornalística fato atinente ao objeto dos presentes autos, qual seja, a reinscrição nos quadros da OAB/SP de Sideni Soncini Pimentel, que esteve afastado de suas funções na magistratura por ordem expedida em decorrência do que se investigou na chamada Operação Ultima Ratio, da Polícia Federal."


A comissão determinou a intimação de Sideni Pimentel para que, no prazo de 15 dias, apresente cópia integral e atualizada dos autos do processo que resultou em seu afastamento da magistratura e outros documentos de quaisquer outros procedimentos (administrativos, inquisitivos ou judiciais) aos quais ele responda ou tenha respondido.


Após a apresentação dos documentos, ou o término do prazo, o processo será novamente analisado pela comissão para uma decisão conclusiva sobre a reinscrição. 

A secretaria da OAB também foi instruída a atualizar imediatamente os sistemas de cadastro para a suspensão do deferimento.

Pimentel está afastado desde 2024, quando se tornou alvo de investigação por suposto envolvimento em esquema de venda de sentenças. Ele figura entre os investigados da operação Ultima Ratio, deflagrada pela Polícia Federal para apurar crimes como corrupção e comercialização de decisões judiciais que envolvem outros desembargadores da mesma corte. 

Durante a operação, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), foram apreendidos mais de R$ 3 milhões em espécie, além de armas encontradas em residências de magistrados investigados. Os filhos de Sideni Pimentel também são alvo das investigações.   


A investigação identificou que sua filha, a advogada Renata Gonçalves Pimentel, supostamente teria recebido quase R$ 1 milhão de reais para intermediar uma decisão envolvendo venda e alvará de uma fazenda.

Já seu outro filho, Rodrigo Gonçalves Pimentel, é apontado pela Polícia Federal como um dos principais intermediários no esquema. Mensagens interceptadas pela PF revelam que ele combinava com outros advogados e prometia que decisões judiciais seriam proferidas nos termos encomendados.

Assine o Correio do Estado
 

Cidades

Rede de exploração sexual em MS aliciava menores de idade em troca de presentes

Um empresário foi preso e uma adolescente é investigada por atuar como intermediária no aliciamento de outras jovens

13/11/2025 14h30

Compartilhar

Divulgação / PCMS

Continue Lendo...

Um empresário foi preso temporariamente em Bataguassu, município a 307 km de Campo Grande, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infantil.

Além da prisão, outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo um na casa de uma adolescente investigada por atuar como intermediária do esquema, facilitando o contato entre as demais vítimas e os exploradores.

Aliciamento de menores

Segundo as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu, conduzidas ao longo de semanas durante a Operação Força e Pudor III, a rede de exploração agia de forma organizada para recrutar meninas em troca de valores via PIX, celulares novos e outros benefícios materiais.

As vítimas eram todas adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, e as abordagrens aconteciam principalmente por meio de aplicativos de mensagem.

Nos celulares apreendidos com os investigados, os policiais encontraram uma verdadeira “agenda de programas”, termo utilizado pelo grupo para se referir aos encontros sexuais marcados com as adolescentes. 

De acordo com a Polícia Civil, a rede operava com uma frieza chocante, tratando a exploração das adolescentes como um negócio comum. 

Até o momento, mais de cinco adolescentes foram identificadas como vítimas. 

As investigações seguem para identificar demais vítimas e agora miram os clientes da rede de exploração sexual.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Pescador profissional é multado por armazenar peixes nativos

Durante fiscalização, a PMA flagrou espécies protegidas da bacia mantidas em um freezer, sem autorização e sem confirmação de origem

13/11/2025 13h22

Compartilhar

Divulgação PMA

Continue Lendo...

Um pescador profissional foi multado por armazenar 26 kg de exemplares da fauna aquática nativa em um estabelecimento localizado na região de Águas do Miranda, distrito a 70 km de Bonito.

A ação ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA), que se deparou com pescado que incluía diversas espécies protegidas da bacia, como dourado, curimbatá, piraputanga, ximboré, pacu, jurupoca, cachara e armado.

O armazenamento irregular resultou em autuação administrativa por manter peixes nativos armazenados de forma irregular, sem a devida comprovação de origem e autorização do órgão ambiental competente.

Em decorrência da infração, o indivíduo, identificado como pescador profissional, recebeu multa no valor de R$ 1.520,00, conforme previsto na legislação ambiental.

Como os peixes estavam em processo de descongelamento, foram considerados impróprios para serem guardados como prova. Por isso, terminaram doados a famílias e entidades carentes da região, conforme o critério de aproveitamento do alimento.

Assine o Correio do Estado
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 1 dia

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista
2026

/ 1 dia

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade