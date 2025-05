Onça que matou caseiro no Pantanal ganha novo nome ao chegar em São Paulo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após ser transferida do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) de Campo Grande, para um instituto paulista, a onça-pintada que matou o caseiro Jorge Ávalo, de 62 anos, no Pantanal, ganhou além de um novo lar, também um novo nome, agora ela se chama Irapuã.

A onça foi capturada em abril, dias depois de atacar o caseiro em uma fazenda no Pantanal, e trazida para o CRAS de Campo Grande, e após um período de reabilitação, ela foi levada para o Instituto Ampara Animal, em São Paulo, onde será cuidada e tratada, pois devido a sua adaptação com humanos, não pode ser solta novamente na natureza.

Essa espécie trata-se de um macho de onça-pintada, encontrado pesando 94kg e deixando o Centro de Reabilitação em Campo Grande com 107 kg após exames, suporte nutricional e hidratação, como explica a veterinária gestora do Hospital Veterinário Ayty e coordenadora do CRAS, Aline Duarte.

Com os cuidados de pouco mais de 20 dias em Mato Grosso do Sul, a onça teve um ganho de peso de cerca de 13 quilos no intervalo de três semanas. Conforme a veterinária responsável, o felino chegou desidratado e com baixo peso.

"Os primeiros exames deram algumas alterações que eram agudas, mas que ao longo do período foi se tornando estável. O animal ganhou bastante peso, de forma geral evoluiu bem, chegou aqui com 94 quilos e está saindo com 107, devido a uma rotina de alimentação", diz.

O Governo do Estado confirmou em nota que, além de outros animais silvestres no espaço, o instituto paulista abriga outras oito onças (sendo três pardas e cinco pintadas), abrigando principalmente animais que não podem mais serem soltos na natureza por interferência humana.

O responsável técnico da Ampara Silvestre, o veterinário Jorge Salomão, fez questão de ressaltar que o espaço que o animal será levado não permite qualquer tipo de visitação. As descrições do local apontam para recintos entre dois e seis mil metros quadrados, com "grotões" (cavados em solo) de mata nativa que são cercados.

"São o mais próximo possível do que o animal iria encontrar em vida livre. Recebemos animais que não podem voltar para a vida livre, por diversos motivos, cada um com o seu motivo específico", cita.

