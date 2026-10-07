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Em Campo Grande

Ônibus terão escalas diferentes no feriado de segunda-feira

Sete linhas terão operação ajustada conforme a demanda de trabalhadores do setor industrial na segunda-feira (12); outras duas seguirão tabela de sábado

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

07/10/2026 - 15h47
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O feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), vai mudar a escala de parte dos ônibus do transporte coletivo de Campo Grande. Sete linhas terão operação ajustada de acordo com a necessidade de transporte de trabalhadores das áreas industriais, enquanto outras duas seguirão a tabela de sábado. As demais linhas funcionarão no esquema tradicional de domingos e feriados.

As linhas 244, 322, 410, 418, 419, 422 e 424 terão a quantidade de veículos e os horários definidos conforme a movimentação prevista nas regiões atendidas pelo setor industrial. Na prática, a operação considera que parte das empresas mantém atividades mesmo durante o feriado e, por isso, a oferta de ônibus pode ser diferente da escala convencional de domingo.

Já as linhas 515 e 522 vão operar com a tabela de sábado. Para os demais itinerários, será mantida a escala de domingos e feriados. A operação também terá três ônibus reservas com equipes nos terminais e um veículo extra disponível entre 5h e 19h para atender eventuais aumentos na demanda.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e o Consórcio Guaicurus vão acompanhar a movimentação durante o feriado. Em caso de superlotação, a fiscalização poderá determinar o aumento imediato da oferta de veículos.

Os períodos considerados de maior atenção serão das 5h30 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

No domingo (11), feriado de Criação de Mato Grosso do Sul, todas as linhas da Capital funcionarão com a tabela tradicional de domingos e feriados.

Trânsito

PRF reforça fiscalização nas rodovias de MS durante feriadão

Operação começa na sexta-feira (9) e vai até segunda (12), com foco em excesso de velocidade, ultrapassagens e embriaguez ao volante

07/10/2026 17h24

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Fiscalização será reforçada nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul entre sexta-feira e segunda-feira durante operação da PRF

Fiscalização será reforçada nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul entre sexta-feira e segunda-feira durante operação da PRF Gerson Oliveira

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) vai reforçar a fiscalização nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. A Operação Nossa Senhora Aparecida 2026 começa na sexta-feira (9) e segue até segunda-feira (12), período em que é esperado aumento no movimento das estradas.

As equipes serão posicionadas em trechos estratégicos e terão como foco infrações consideradas de maior risco, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool e falta do cinto de segurança ou do dispositivo de retenção adequado para crianças.

Apesar do aumento da fiscalização, não haverá restrição de tráfego nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriado.

Além da fiscalização de trânsito, a PRF manterá ações de combate à criminalidade, com atenção ao transporte de drogas, armas e outros produtos ilícitos.

A orientação da PRF é que os motoristas façam uma revisão básica do veículo antes da viagem, verificando pneus, freios, iluminação e níveis de óleo e água.

Também é necessário conferir a documentação do condutor e do veículo. Durante o trajeto, a recomendação é fazer paradas para descanso a cada duas horas e não dirigir com sono ou cansaço.

Em caso de chuva ou neblina, a orientação é reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo da frente.

Transporte Interestadual

Novos trechos de ônibus ligam cidades de MS ao interior de São Paulo

A autorização inclui novos trechos partindo de Aparecida do Taboado e Paranaíba para Catanduva e Mirassol e amplia as conexões rodoviárias entre Mato Grosso do Sul e o interior de São Paulo.

07/10/2026 17h05

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Expresso Itamarati teve novos trechos autorizados pela ANTT entre Mato Grosso do Sul e o interior de São Paulo.

Expresso Itamarati teve novos trechos autorizados pela ANTT entre Mato Grosso do Sul e o interior de São Paulo. Foto: Divulgação Expresso Itamarati.

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Passageiros de Mato Grosso do Sul terão novas opções de viagens interestaduais para o interior de São Paulo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou mudanças em operações da Expresso Itamarati que incluem novos atendimentos partindo de Aparecida do Taboado e Paranaíba, na região leste do Estado, com destino a Catanduva e Mirassol.

As alterações constam em três decisões da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (Supas), publicadas nesta quarta-feira (7). Os atos modificam autorizações já existentes da empresa e entraram em vigor na data da publicação.

Sediada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, a Expresso Itamarati foi fundada em 1951 e atua no transporte rodoviário interestadual. Em Mato Grosso do Sul, a empresa opera desde a década de 1970.

Na prática, a ANTT autorizou quatro novas ligações entre municípios sul-mato-grossenses e paulistas: Aparecida do Taboado-Catanduva, Paranaíba-Catanduva, Aparecida do Taboado-Mirassol e Paranaíba-Mirassol.

Ao todo, os atos registram seis inclusões administrativas porque as duas ligações com Mirassol foram incorporadas em duas linhas diferentes já autorizadas à Itamarati.

Portanto, não se trata da criação de seis novas linhas independentes, mas da inclusão de novos trechos, chamados tecnicamente de “seções”, em operações já existentes.

Novos destinos para moradores de MS

Uma das principais mudanças ocorre na linha Paranaíba (MS)-São Paulo (SP). Por meio da Decisão Supas nº 1.403, a ANTT autorizou a inclusão dos trechos entre Aparecida do Taboado e Catanduva e entre Paranaíba e Catanduva.

Com isso, Catanduva passa a integrar a relação de cidades paulistas que poderão ser atendidas dentro da autorização concedida à transportadora nessa operação.

A linha já reúne uma ampla rede de ligações envolvendo Aparecida do Taboado e Paranaíba com cidades como Americana, Araraquara, Campinas, Fernandópolis, Jales, Jundiaí, Limeira, Santa Fé do Sul, São Carlos, São José do Rio Preto, São Paulo e Votuporanga.

Outra alteração foi formalizada pela Decisão Supas nº 1.404, que modifica a autorização da linha Araputanga (MT)-São José do Rio Preto (SP). Nesse caso, foram acrescentados os atendimentos entre Aparecida do Taboado e Mirassol e entre Paranaíba e Mirassol.

Os mesmos dois trechos também foram incluídos, por meio da Decisão Supas nº 1.405, na linha Araputanga (MT)-São Paulo (SP).

É justamente por isso que as publicações registram seis inclusões administrativas, embora representem quatro novas ligações diferentes para os passageiros.

Além de Paranaíba e Aparecida do Taboado, autorizações relacionadas às linhas da Itamarati que passam pela região também contemplam municípios sul-mato-grossenses como Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica, em diferentes conexões com cidades de Mato Grosso e São Paulo.

Quando começam as viagens?

Apesar das autorizações, os atos publicados pela ANTT não informam os horários das viagens, os valores das passagens nem a data em que os novos atendimentos começarão efetivamente a ser oferecidos aos passageiros.

As decisões estabelecem que a implantação das novas seções intermediárias reinicia a contagem do período mínimo de atendimento das respectivas linhas. As mudanças passaram a valer formalmente nesta quarta-feira, com a publicação dos atos.

Na prática, isso significa que a autorização regulatória já foi concedida, mas os passageiros ainda precisam aguardar a definição operacional da empresa para saber os dias de circulação, horários, frequência das viagens e preços das passagens.

Mais opções para MS

As decisões publicadas pela ANTT nesta quarta-feira fazem parte de um pacote nacional de alterações no transporte rodoviário interestadual.

Em Mato Grosso do Sul, porém, o efeito é de ampliação das possibilidades de viagem, com novos atendimentos da Expresso Itamarati a partir de Paranaíba e Aparecida do Taboado.

Além dos novos trechos autorizados, a mudança também facilita conexões para outras cidades do interior de São Paulo, região que mantém fluxo significativo de passageiros com o leste sul-mato-grossense.

A partir dos municípios atendidos pelas linhas, os viajantes podem seguir para diferentes destinos paulistas, ampliando a integração rodoviária entre os dois estados.

Esse movimento atende principalmente passageiros que utilizam o transporte interestadual em viagens a trabalho, estudos, consultas médicas, visitas familiares ou para fazer conexão com outras cidades do interior paulista.

Com isso, enquanto parte das mudanças nacionais envolve redução ou encerramento de determinadas operações, em Mato Grosso do Sul as decisões ampliam a oferta de destinos e conexões para moradores de Paranaíba, Aparecida do Taboado e municípios da região.

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