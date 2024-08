Operação da PF mira máfia italiana acusada de lavar dinheiro no Brasil

O Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público e da Guardia di Finanza de Palermo, da Itália, realizaram nesta terça-feira (13), a Operação Arancia, que investiga uma máfia italiana por lavar dinheiro no Brasil.

A máfia italiana lavava dinheiro no Brasil há quase uma década, segundo a investigação. As apurações começaram em 2022 e culminaram no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um homem.

Foram cumpridos, ainda, cinco mandados de busca e apreensão em Natal (RN). A investigação apontou a atuação de laranjas da organização italiana no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí.

A investigação apontou para uso de empresas fantasmas e laranjas para lavagem de dinheiro da máfia italiana. De acordo com o MPF, as movimentações ocultavam fundos ilícitos resultantes de atuações criminosas internacionais.

GRUPO PODE TER MOVIMENTADO R$ 3 BILHÕES

Estima-se que a organização injetou R$ 300 milhões no Brasil. O dinheiro ilegal era utilizado para compra de propriedades, entrada no mercado imobiliário brasileiro e atuação no mercado financeiro. Autoridades acreditam, ainda, que em valor total de ativos investidos o montante pode superar os R$ 3 bilhões.

Por fim, a Justiça Federal deliberou sequestro de imóveis e bloqueio de contas bancárias dos envolvidos. Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em regiões da Itália e da Suíça. Na ação, foram mobilizados mais de 100 agentes italianos entre o Brasil e a Itália para cumprir os mandados desta terça-feira.

Os crimes averiguados envolvem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores. A ação foi uma pareceria entre o MPF, PF, e Procuradoria de Palermo.



*Informações da Folhapress