Operação nacional da PF mira quatro municípios no extremo sul de MS

Durante as primeiras horas desta quarta-feira (22), o extremo sul do Estado amanheceu debaixo da mira de uma operação nacional da Polícia Federal (PF), que cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão também em outras quatro Unidades da Federação.

Conforme divulgado pela Polícia Federal, a "Operação Veterano" compre um total de 10 mandados de prisão preventiva e outros 24 de busca e apreensão nos seguintes Estados:

Mato Grosso do Sul,

São Paulo,

Paraná,

Espírito Santo e

Pernambuco.

No extremo sul do Estado, os municípios de MS alvos da PF hoje (22) compõem uma linha fronteiriça com o Paraná e o Paraguai, sendo:

Itaquiraí; Eldorado; Mundo Novo e Sete Quedas.

Além destes, também entraram na mira da Polícia Federal as cidades de: Santana do Parnaíba/SP, Ibiúna/SP, Barueri/SP, São Paulo/SP, Vinhedo/SP, Franca/SP, Ribeirão Preto/SP, Cascavel/PR, Catanduvas/PR, Serra/ES, Jaboatão dos Guararapes/PE e Recife/PE.

Entenda

Na manhã de hoje (22), a PF desdobrou uma nova etapa da investigação que se desenrola há tempos e já ligou, aproximadamente, mais de 13 toneladas de entorpecentes traficados pela mão dessa quadrilha.

Segundo a Polícia Federal em nota, a organização criminosa transnacional é responsável não somente pelo tráfico de entorpecentes, já que até mesmo armamentos já foram apreendidos em ocasiões ligadas ao grupo.

Esses nomes ligados à investigação, como bem ressalta a PF, podem responder pelos seguintes crimes:

Tráfico internacional de drogas - tipificado como agravante na Lei "de Drogas", nº 11.343/06; Tráfico internacional de armas - tipificado no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) | reclusão de 8 a 16 anos e multa Organização criminosa - previsto na Lei nº 12.850/2013 - reclusão de 3 a 8 anos e multa Lavagem de dinheiro - tipificado pela Lei nº 9.613/98 - reclusão de 3 a 10 anos e multa.

Aqui cabe esclarecer que, como o crime de tráfico internacional de entorpecentes consta na "Lei de Drogas" e não no Código Penal, por isso sua pena é um combinado do que está previsto no artigos 33 e 40.

Ou seja, enquanto o 33 prevê uma pena base de reclusão que varia entre 5 a 15 anos, o agravante da transnacionalidade presente no inciso primeiro do artigo 40 da lei de drogas aumenta de um sexto a dois terços da pena.

Ainda pelas informações da PF, todo esse armamento teria uma origem estrangeira, vindos de países latinos que fazem fronteira com Mato Grosso do Sul, sendo da Bolívia e do Paraguai, conforme as investigações que deram origem à apuração desta quarta-feira.

Em complemento às buscas e apreensões, a Justiça Federal determinou ainda o sequestro de "dezenas de imóveis, incluindo bens de alto padrão e veículos dos investigados", completa a PF em nota.

