Cidades

"VETERANO"

Operação nacional da PF mira quatro municípios no extremo sul de MS

Polícia Federal cumpre 10 mandados de prisão preventiva e mais 24 de busca em apreensão ao todo, divididos entre Mato Grosso do Sul e outros quatro Estados

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

22/10/2025 - 09h17
Continue lendo...

Durante as primeiras horas desta quarta-feira (22), o extremo sul do Estado amanheceu debaixo da mira de uma operação nacional da Polícia Federal (PF), que cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão também em outras quatro Unidades da Federação. 

Conforme divulgado pela Polícia Federal, a "Operação Veterano" compre um total de 10 mandados de prisão preventiva e outros 24 de busca e apreensão nos seguintes Estados: 

  • Mato Grosso do Sul, 
  • São Paulo, 
  • Paraná, 
  • Espírito Santo e 
  • Pernambuco.

No extremo sul do Estado, os municípios de MS alvos da PF hoje (22) compõem uma linha fronteiriça com o Paraná e o Paraguai, sendo: 

  1. Itaquiraí;
  2. Eldorado;
  3. Mundo Novo e
  4. Sete Quedas. 

Além destes, também entraram na mira da Polícia Federal as cidades de: Santana do Parnaíba/SP, Ibiúna/SP, Barueri/SP, São Paulo/SP, Vinhedo/SP, Franca/SP, Ribeirão Preto/SP, Cascavel/PR, Catanduvas/PR, Serra/ES, Jaboatão dos Guararapes/PE e Recife/PE.

Entenda

Na manhã de hoje (22), a PF desdobrou uma nova etapa da investigação que se desenrola há tempos e já ligou, aproximadamente, mais de 13 toneladas de entorpecentes traficados pela mão dessa quadrilha. 

Segundo a Polícia Federal em nota, a organização criminosa transnacional é responsável não somente pelo tráfico de entorpecentes, já que até mesmo armamentos já foram apreendidos em ocasiões ligadas ao grupo. 

Esses nomes ligados à investigação, como bem ressalta a PF, podem responder pelos seguintes crimes: 

  1. Tráfico internacional de drogas - tipificado como agravante na Lei "de Drogas", nº 11.343/06
  2. Tráfico internacional de armas - tipificado no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) | reclusão de 8 a 16 anos e multa
  3. Organização criminosa - previsto na Lei nº 12.850/2013 - reclusão de 3 a 8 anos e multa
  4. Lavagem de dinheiro - tipificado pela Lei nº 9.613/98 - reclusão de 3 a 10 anos e multa. 

Aqui cabe esclarecer que, como o crime de tráfico internacional de entorpecentes consta na "Lei de Drogas" e não no Código Penal, por isso sua pena é um combinado do que está previsto no artigos 33 e 40. 

Ou seja, enquanto o 33 prevê uma pena base de reclusão que varia entre 5 a 15 anos, o agravante da transnacionalidade presente no inciso primeiro do artigo 40 da lei de drogas aumenta de um sexto a dois terços da pena. 

Ainda pelas informações da PF, todo esse armamento teria uma origem estrangeira, vindos de países latinos que fazem fronteira com Mato Grosso do Sul, sendo da Bolívia e do Paraguai, conforme as investigações que deram origem à apuração desta quarta-feira. 

Em complemento às buscas e apreensões, a Justiça Federal determinou ainda o sequestro de "dezenas de imóveis, incluindo bens de alto padrão e veículos dos investigados", completa a PF em nota. 

 

TRAGÉDIA

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158

O caso aconteceu por volta das 5h30 entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria

22/10/2025 12h00

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158 FOTO: Reprodução 24h News

Continue Lendo...

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22), um homem que ainda não teve a identidade revelada morreu carbonizado na rodovia BR-158, entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria .

De acordo com as informações, o carro em que ele estava, um Toyota Corolla, capotou na pista após ele perder o controle da direção.

Com o impacto, o automóvel pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. O carro parou às margens da pista e foi rapidamente tomado pelas chamas. O trecho ficou interditado durante o atendimento da ocorrência. 

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem se havia outras pessoas no veículo no momento do acidente.

De acordo com o site local 24horasnews, uma testemunha que passava pelo local viu o carro em chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. Ela contou às equipes de resgate que o motorista ainda estava vivo quando o incêndio começou, mas que não conseguiu se aproximar devido às chamas intensas.

Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram uma varredura pelo local, para verificar se havia outras vítimas, mas foi constatado que apenas o motorista estava no veículo.

O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil e da perícia criminal, que realizaram os levantamentos iniciais. A Polícia Rodoviária Federal - (PRF) também esteve no local prestando apoio.

TRANSTORNOS

Empresas e prefeita se calam sobre paralisação dos ônibus

Presidente do Consórcio Guaicurus entrou e saiu da prefeitura sem falar com imprensa. Ele tentava falar com a prefeita, mas não foi recebido

22/10/2025 12h00

Themis de Oliveira, presidente do Consórcio Guaicurus, deixou o prédio da prefeitura sem falar com a imprensa nesta quarta-feira (22)

Themis de Oliveira, presidente do Consórcio Guaicurus, deixou o prédio da prefeitura sem falar com a imprensa nesta quarta-feira (22) Marcelo Victor

Continue Lendo...

Cerca de seis horas depois de deixar a população de Campo Grande sem transporte público, o presidente do consórcio Guaicurus, Themis de Oliveira, entrou na prefeitura de Campo Grande sem falar com a imprensa e cerca duas horas depois saiu praticamente do mesmo jeito, afirmando apenas que "estamos negociando". 

Por não receberam os R$ 1,3 mil relativos ao vale, que normalmente é depositado no dia 20 de cada mês, os cerca de mil motoristas começaram a trabalhar somente a partir das 6 horas desta quarta-feira (22), uma hora e meis depois do horário normal. 

Mas, apesar da gravidade da sitação, o presidente do cosórcio Guaicurus, que está cobrando o repasse de cerca de R$ 9,5 milhões relativos ao pagamento do transporte dos estudantes das redes públicas, nem mesmo chegou a ser recebido pela prefeita Adriane Lopes. 

Conforme informações extra-oficiais, ele teve de se contentar em negociar com o secretário de Governo e Relações Institucionais, Youssif Assis Domingos. Por conta disso, deixou o paço municipal sem a garantia que os trabalhadores estão exigindo para não decretarem paralisação maior na assembleia agendada para a próxima segunda-feira, que é a garantia de que o pagamento dos salários não sofrerá novos atrasos.

Depois da reunião, a Prefeitua de Campo Grande, que é a responsável pela concessão do serviço, se limitou a informar que se pronunciaria por e-mail sobre o impasse. Conforma e legislação trabalhista, os salários devem ser pagos até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Ou seja, legalmente o consórcio não atrasou os salários. 

Conforme o presidente da Câmara de Vereadores, Epaminondas Papy, o poder público está há quase quatro meses sem fazer os repasses previstos para subsidiar o transporte de estudantes. A administraçao estadual estaria devendo pouco mais de R$ 6 milhões e a prefeitura, em torno de R$ 3 milhões. 

Mas, de acorco com Papy, o Estado só não fez os repasses porque a prefeitura, que é intermediária, está com o 'nome sujo' e não consegue emitir a certidão exigida pelo governo estadual para que o repasse seja feito. 

Por mês, de acordo com o presidente da Câmara, o Governo do Estado repassa em torno de R$ 1,7 milhão ao consórcio. Do município, os donos dos ônibus recebem mensalmente em torno de R$ 1,3 milhão, além de isenção do ISS, que supera mais de R$ 1 milhão por mês. 

Em novembro do ano passado, motoristas também chegaram a anunciar a paralisação do serviço a partir do dia 25 daquele mês. Porém, acabaram recuando depois que o poder público abriu a negociação para o reajuste da tarifa, que entrou em vigor em janeiro do ano seguinte, quando a passagem aumento de R$ 4,75 para R$ 4,95. A paralisação desta quarta-feira ocorreu em meio a novos pedidos de aumento no valor da passagem. 
 

 

