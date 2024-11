Organização presa com uma tonelada de cocaína atuava em Ponta Porã

Renovando a frota

Além da Capital, veículos avaliados em quase R$ 6,5 milhões, serão distribuídos para outros 11 municípios em Mato Grosso do Sul

Campo Grande deve ficar com a maior parte das vituras, seis no total, avaliadas em cerca de R$ 324 mil cada Reprodução/Rafael Nascimento/MinSaude)

Mato Grosso do Sul está prestes a receber 20 novas ambulâncias, que serão distribuídas entre 12 municípios totais, renovando parte da frota de veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) no Estado através do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Quem confirma o serviço é o deputado federal por Mato Grosso do Sul, Vander Loubet, que por sua vez recebeu a considerada boa notícia diretamente da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes) do Ministério da Saúde.

Viabilizados pelo parlamentar do Partido dos Trabalhadores (PT), através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, do governo do presidente Lula, esses automéveis serão entregues inicialmente entregues na cidade de Salto (SP).

Segundo Vander, a parada na cidade paulista serve para que as ambulâncias sejam devidamente adaptadas, já que em Salto fica a sede da empresa especializada responsável por esse serviço, que deve renovar 70% da frota do Samu em todo território nacional.

"Até o final deste ano vão ser entregues 2 mil novos veículos e nessa etapa de entrega - que é a 2ª - conseguimos contemplar 12 municípios do nosso estado. É um reforço importante para o atendimento em saúde prestado pelas prefeituras à população, o que mostra o compromisso do nosso governo com essa área", cita Vander.

Cabe destacar que, para Mato Grosso do Sul, as 20 unidades de ambulâncias avaliadas em quase R$ 6,5 milhões, serão distribuídas entre os seguintes 12 municípios:

Campo Grande (6),

Corumbá (3),

Três Lagoas (2)

Aquidauana (1)

Coxim (1),

Dourados (1),

Naviraí (1),

Nova Andradina (1),

Ribas do Rio Pardo (1),

São Gabriel do Oeste (1),

Sidrolândia (1) e

Terenos (1)

Entregas da Saúde

Ainda durante 1ª etapa de entrega, realizada em julho, a ministra Nísia Trindade disse que o objetivo do governo Lula é levar atendimento do Samu para todas as cidades brasileiras até 2026, visto que não houve renovação de frota durante o governo anterior.

Cada ambulância dessas ambulâncias, a serem entregues pelo Governo Federal, está avaliada em cerca de R$ 324 mil, o que faz com que Mato Grosso do Sul recebe R$ 6,4 milhões em veículos para o Samu.

A ministra destaca a ampliação de 30%, nos valores repassados em 2023 para custear o Serviço Móvel, incremento real de R$ 396 milhões por ano, ou seja, com reajuste, o total volta para Samu passou de R$ 1,3 bilhão para R$1,7 bilhão.

Essas atualizações de valores de custeio não eram reajustadas, aponta o parlamentar em nota, desde 2013, com o atual aumento refletindo como incentivo à universalização do serviço, diminuindo também a sobrecarga enfrentada pelos municípios.

Situação da Capital

Há quase nove meses, ainda em meados de maio, a Prefeitura de Campo Grande fechou um contrato para aluguel de ambulâncias, cujo valor beirava os dois milhões de reais (R$ 1.910.974,20.), como abordado pelo Correio do Estado à época.

Sem regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra, a vencedora do licitação para atender a demanda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi a "A&G Serviços Médicos", que deverá ficar encarregada da manutenção das ambulâncias a serem usadas pelos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Análise de dados levantados entre 1º de janeiro de 2022 e 30 de junho de 2023, pelo Sistema Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS), mostram que a situação das ambulâncias que rodam por Campo Grande chamou atenção inclusive do legislativo municipal.

Justamente porque, diante de R$ 3,6 milhões investidos na manutenção das 18 viaturas que até então completavam a frota do município, a Capital operava apenas com metade da capacidade, já que duas ambulâncias entraram em processo de desfazimento por não possuírem condições de uso e apenas oito estavam rodando e operantes.

