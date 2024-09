Pantanal: fumaça de queimadas volta a incomodar corumbaenses

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Depois de conviver há uma semana com temperaturas baixas e ventos a noite e calor durante o dia, Corumbá amanheceu encoberta pela fumaça das queimadas no Pantanal na manhã desta quarta-feira. Clima seco e sufocante, qualidade do ar em alerta (umidade relativa do ar abaixo de 30%) e os termômetros chegando aos 39 graus na metade da tarde.

O maior município pantaneiro registrou 54 focos em várias regiões, com maior intensidade na Baia Vermelha (Serra do Amolar), fronteira com a Bolívia, e no Nabileque (sul de Corumbá).

Os satélites registraram focos também no Porto da Manga (região ribeirinha, distante 60 km a leste da cidade), ao longo da BR-262 e na área urbana.

Densa fumaça encobriu a cidade/Sílvio Andrade





A densa fumaça encobriu a cidade e não se enxergava a estrutura de captação de água da Sanesul, o Farol Balduino (em frente ao porto-geral) e o Pantanal a partir do Rio Paraguai, que circunda Corumbá e Ladário.

Segundo a meteorologia, a fumaça é oriunda também das queimadas que ocorrem com intensidade nas regiões da Amazonia em direção ao Sul do País.

Previsão de chuva (22%) nesta quinta e sexta-feira (máxima de 39 graus) e alta temperatura (entre 40 e 43 graus) no sábado, domingo e na próxima semana.

