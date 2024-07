Parabólicas digitais chegam à 53 cidades de MS de forma gratuita

Uma transmissão mais limpa e moderna está prestes a chegar para 48,3 famílias sul-mato-grossenses, cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), através do programa Siga Antenado, de forma gratuita. Segundo a entidade, o serviço de troca da antena analógica para a digital já pode ser solicitado, mas não são todas as cidades do estado disponíveis.

Essa proposta gratuita se deve pelo fato da limpeza da faixa de 3,5 GHz para a 5G ser instalada na região, com isso, a banda C, usada atualmente, será transferida para a banda Ku, que assegura imagem e som melhores ao telespectador. Além disso, essa troca se faz necessária para que os famosos chuviscos, chiados e imagem travada não interfiram na experiência da população, segundo o Ministério da Comunicação. Os receptores analógicos perderam o sinal a partir do dia 18 de agosto, segundo previsto pela Anatel.

Conforme já informado, apenas as famílias e pessoas cadastradas no Cadastro Único poderão solicitar a troca de um kit para outro de forma gratuita.

As cidades inseridas nesse benefício são: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Caracol, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Selvíria, Sonora, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

Para solicitar o serviço, entre em contato com o número 0800-729 2404 ou através do site do programa Siga Antenado. Para prosseguir, é preciso informar dados pessoais como Comprovante de Pessoa Física (CPF) e o Número de Identificação Social (NIS). Após ser aprovado no portal, um instalador irá realizar uma visita em sua residência.

Segundo o Governo Federal, a nova antena traz várias vantagens ao consumidor, sendo elas:

Qualidade Aprimorada de Imagem e Som: A TV digital oferece uma qualidade de imagem e som consideravelmente superior à analógica, proporcionando resolução de alta definição e áudio mais nítido;

Variedade Ampliada de Canais: A tecnologia digital possibilita a transmissão de um maior número de canais, expandindo significativamente as opções de programação disponíveis;

Recursos Interativos: Algumas antenas digitais oferecem recursos interativos, como guias eletrônicos de programação, informações adicionais sobre os programas e até mesmo serviços sob demanda;

Sinal Mais Estável: A transmissão digital é mais estável e menos suscetível a interferências climáticas, proporcionando uma experiência de visualização mais consistente e confiável.

Além disso, com o kit da antena digital está incluso: um conversor digital; um corpo da antena; uma fonte de alimentação; cabo RCA; varetas e suporte com mastro; parafusos, porcas e arruelas para instalação; oito metros de cabo coaxial e controle remoto com pilhas.

