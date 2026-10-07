Passageiro coloca fogo em ônibus com 13 pessoas na BR-262 em MS

Transporte Interestadual

A autorização inclui novos trechos partindo de Aparecida do Taboado e Paranaíba para Catanduva e Mirassol e amplia as conexões rodoviárias entre Mato Grosso do Sul e o interior de São Paulo.

Expresso Itamarati teve novos trechos autorizados pela ANTT entre Mato Grosso do Sul e o interior de São Paulo. Foto: Divulgação Expresso Itamarati.

Passageiros de Mato Grosso do Sul terão novas opções de viagens interestaduais para o interior de São Paulo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou mudanças em operações da Expresso Itamarati que incluem novos atendimentos partindo de Aparecida do Taboado e Paranaíba, na região leste do Estado, com destino a Catanduva e Mirassol.

As alterações constam em três decisões da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (Supas), publicadas nesta quarta-feira (7). Os atos modificam autorizações já existentes da empresa e entraram em vigor na data da publicação.

Sediada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, a Expresso Itamarati foi fundada em 1951 e atua no transporte rodoviário interestadual. Em Mato Grosso do Sul, a empresa opera desde a década de 1970.

Na prática, a ANTT autorizou quatro novas ligações entre municípios sul-mato-grossenses e paulistas: Aparecida do Taboado-Catanduva, Paranaíba-Catanduva, Aparecida do Taboado-Mirassol e Paranaíba-Mirassol.

Ao todo, os atos registram seis inclusões administrativas porque as duas ligações com Mirassol foram incorporadas em duas linhas diferentes já autorizadas à Itamarati.

Portanto, não se trata da criação de seis novas linhas independentes, mas da inclusão de novos trechos, chamados tecnicamente de “seções”, em operações já existentes.

Novos destinos para moradores de MS

Uma das principais mudanças ocorre na linha Paranaíba (MS)-São Paulo (SP). Por meio da Decisão Supas nº 1.403, a ANTT autorizou a inclusão dos trechos entre Aparecida do Taboado e Catanduva e entre Paranaíba e Catanduva.

Com isso, Catanduva passa a integrar a relação de cidades paulistas que poderão ser atendidas dentro da autorização concedida à transportadora nessa operação.

A linha já reúne uma ampla rede de ligações envolvendo Aparecida do Taboado e Paranaíba com cidades como Americana, Araraquara, Campinas, Fernandópolis, Jales, Jundiaí, Limeira, Santa Fé do Sul, São Carlos, São José do Rio Preto, São Paulo e Votuporanga.

Outra alteração foi formalizada pela Decisão Supas nº 1.404, que modifica a autorização da linha Araputanga (MT)-São José do Rio Preto (SP). Nesse caso, foram acrescentados os atendimentos entre Aparecida do Taboado e Mirassol e entre Paranaíba e Mirassol.

Os mesmos dois trechos também foram incluídos, por meio da Decisão Supas nº 1.405, na linha Araputanga (MT)-São Paulo (SP).

É justamente por isso que as publicações registram seis inclusões administrativas, embora representem quatro novas ligações diferentes para os passageiros.

Além de Paranaíba e Aparecida do Taboado, autorizações relacionadas às linhas da Itamarati que passam pela região também contemplam municípios sul-mato-grossenses como Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica, em diferentes conexões com cidades de Mato Grosso e São Paulo.

Quando começam as viagens?

Apesar das autorizações, os atos publicados pela ANTT não informam os horários das viagens, os valores das passagens nem a data em que os novos atendimentos começarão efetivamente a ser oferecidos aos passageiros.

As decisões estabelecem que a implantação das novas seções intermediárias reinicia a contagem do período mínimo de atendimento das respectivas linhas. As mudanças passaram a valer formalmente nesta quarta-feira, com a publicação dos atos.

Na prática, isso significa que a autorização regulatória já foi concedida, mas os passageiros ainda precisam aguardar a definição operacional da empresa para saber os dias de circulação, horários, frequência das viagens e preços das passagens.

Mais opções para MS

As decisões publicadas pela ANTT nesta quarta-feira fazem parte de um pacote nacional de alterações no transporte rodoviário interestadual.

Em Mato Grosso do Sul, porém, o efeito é de ampliação das possibilidades de viagem, com novos atendimentos da Expresso Itamarati a partir de Paranaíba e Aparecida do Taboado.

Além dos novos trechos autorizados, a mudança também facilita conexões para outras cidades do interior de São Paulo, região que mantém fluxo significativo de passageiros com o leste sul-mato-grossense.

A partir dos municípios atendidos pelas linhas, os viajantes podem seguir para diferentes destinos paulistas, ampliando a integração rodoviária entre os dois estados.

Esse movimento atende principalmente passageiros que utilizam o transporte interestadual em viagens a trabalho, estudos, consultas médicas, visitas familiares ou para fazer conexão com outras cidades do interior paulista.

Com isso, enquanto parte das mudanças nacionais envolve redução ou encerramento de determinadas operações, em Mato Grosso do Sul as decisões ampliam a oferta de destinos e conexões para moradores de Paranaíba, Aparecida do Taboado e municípios da região.