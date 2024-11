PEC 6x1: 67% das manifestações nas redes sociais foram a favor

TRÁFICO DE DROGAS

Quadrilha que transportava a carga atuava em conjunto para tentar antecipar a ação dos militares

Em uma ação conjunta, policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) interceptaram uma carga de 245 kg de cocaína durante um patrulhamento pela rodovia 382, área rural do município de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. De acordo com o DOF, a droga foi avaliada em R$ 18,4 milhões e estava sendo transportada em um camionete F1000 com destino à cidade de Bonito.

Após abordarem dois suspeitos transitando pela rodovia, os militares encontraram 245 kg de drogas, separados entre 140 kg de cocaína e 105 kg de pasta base, escondidos em um pulverizador na carroceria dos carros.

Um dos suspeitos, que dirigia uma camionete Hilux, atuava como batedor e informava sobre a presença policial para alertar outros integrantes da quadrilha. Após a apreensão, a ocorrência foi registrada posteriormente na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

Programa Protetor das Fronteiras e Divisas

A ação dos militares ocorreu dentro do Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF, um dos principais responsáveis pelas apreensões de droga na fronteira, mantém um canal aberto ao cidadão para dúvidas e denúncias, atráves do telefone 0800-647-6300.

Duas apreensões no mesmo dia.

Além da apreensão do DOF, no mesmo dia, policiais da Seção de Investigações Gerais (SIG), junto do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), apreenderam 550 kg de cocaína no município de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul.



Escondidas em meio a seis toneladas de frango congelado em uma câmara fria, a droga foi encontrada no interior de uma carreta. A operação, desencadeada a partir de uma denúncia anônima, resultou na prisão em flagrante do motorista de 46 anos, durante o último feriado, na quinta-feira (15)

Apreensão recorde

Mato Grosso do Sul registrou um aumento significativo nas apreensões de cocaína nos últimos meses de 2024. Somente em outubro, cerca de 2,5 toneladas da droga foram apreendidas pelas autoridades estaduais. Durante o ano todo, foram 14 mil toneladas. Esse número, embora expressivo, ainda está abaixo do recorde histórico de apreensões registrado em 2023, quando foram contabilizadas 18 mil toneladas da substância.



Assine o Correio do Estado