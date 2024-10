Pescador é a 3ª vítima de afogamento no Rio Aquidauana em 15 dias

VENCEDOR

Prêmio máximo era de R$ 5 milhões e, ao todo, quatro apostadores o dividiram; outras 12 apostas sul-mato-grossenses foram premiadas no sorteio ao acertar 14 dos 15 números sorteados

A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta terça-feira (15), o concurso 3220 da Lotofácil, com prêmio máximo estimado em R$ 5 milhões e quatro apostadores dividiram o objetivo maior, com cada um embolsando R$ 1,4 milhão, incluindo uma aposta sul-mato-grossense.

Um apostador de Anaurilândia, cidade com apenas 7.653 habitantes, cravou os 15 números sorteados e levou R$ 1.407.971,25. O jogo foi realizado na Lotérica Trevo da Sorte, localizada na Avenida Mato Grosso do município. Ainda, segundo informações do rateio, a pessoa apostou em 16 números e, como deveria acertar 15 para levar o prêmio máximo, a chance de vencer foi maior.

Esta aposta vencedora foi feita no estilo bolão e dividido em 19 cotas, ou seja, desses aproximadamente R$ 1,4 milhão, cada fatia desse bolão vale cerca de R$ 74 mil, então depende de quantas cotas cada participante do bolão comprou.

Sobre o restante do rateio deste concurso da Lotofácil, outras 12 apostas sul-mato-grossenses (Quatro de Campo Grande, uma de Corumbá, uma de Inocência, uma de Itaporã, uma de Ivinhema, uma de Nova Alvorada do Sul, uma de Novo Horizonte do Sul, uma de Anaurilândia e outra de Sidrolândia) acertaram 14 dos 15 números sorteados e quase todas embolsaram R$ 1.314,34 cada, mas outras chegaram a embolsar R$ 2.628,60, a depender do estilo e quantidade de números apostados pela pessoa.

Essa outra aposta de Anaurilândia que acertou 14 números foi realizada no mesmo local, moldes e estilo daquela que alcançou o prêmio máximo, ou seja, é de se imaginar que a pessoa fez dois ou mais jogos com números apostados diferentes e conseguiu ser premiado duplamente. Nesse jogo, o anaurilandense levou R$ 19.714,97, do qual cada uma das 19 cotas valem R$ 1.037,63.

Rateio completo:

15 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 1.407.971,36 cada);

14 acertos - 599 apostas ganhadoras (R$ 1.314,34 cada);

13 acertos - 21.097 apostas ganhadoras (R$ 30,00 cada);

12 acertos - 240.178 apostas ganhadoras (R$ 12,00 cada);

11 acertos - 1.232.158 apostas ganhadoras (R$ 6,00 cada);

Os números da Lotofácil 3220 são:

13 - 01 - 04 - 06 - 07 - 03 - 17 - 20 - 19 - 22 - 11 - 10 - 18 - 09 - 15

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

