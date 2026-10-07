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CRISE EM TRANSPORTE ESCOLAR

Pneu se solta de ônibus escolar em movimento na MS-164

Outra roda do veículo quebrou após parada de emergência em rodovia por primeira roda que se soltou

Noysle Carvalho

07/10/2026 - 13h15
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Um pneu de um ônibus escolar se soltou enquanto o veículo trafegava pela MS-164, enquanto ainda carregava alunos até o distrito de Itamarati, distrito a menos de 50 quilômetros de Ponta Porã. Em vídeo publicado nas redes sociais e gravado de dentro do ônibus por estudantes, é possível ver o pneu circulando na outra pista.

O caso aconteceu durante a terça-feira (6), e após a roda se deslocar, o veículo parou em meio a rodovia, sendo essa uma das reclamações de mães dos estudantes, por se tratar de uma via movimentada.

 

Segundo relato de uma mãe que postou os vídeos, e como é possível ver no registro, uma outra roda do mesmo ônibus também teria quebrado.

Em um dos registros aparecem ao menos cinco crianças dentro do ônibus, além do motorista, quando a roda atinge ao veículo, momento em que o ônibus para no acostamento.

A reportagem tentou entrar em contato com responsáveis pelos registros para identificar quantas crianças e adolescentes estavam dentro do veículo durante o ocorrido, mas não houve retorno até o momento de publicação da matéria.

A Prefeitura de Ponta Porã, responsável pelo transporte dos alunos estuda a situação, enquanto as mães de estudantes que utilizam o transporte mobilizam um protesto, que acontecerá amanhã (8), em frente a Escola Nova Itamaraty, na região rural do distrito, para cobrar respostas e condições melhores.

DOURADOS (MS)

TJMS oferece assistência notarial e jurídica para indígenas da Aldeia Jaguapiru

Serviços oferecidos são segunda via de certidões, orientação jurídica e emissão de documentos

07/10/2026 12h00

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PID localizado na Aldeia Jaguapiru, em Dourados

PID localizado na Aldeia Jaguapiru, em Dourados Foto: TJMS

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Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) estará em território indígena nos próximos dias para prestar auxílio jurídico e notarial aos povos originários.

Ponto de Inclusão Digital (PID) oferece atendimentos notariais e jurídicos para os Guarani Kaiowá, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, na Escola Estadual Indígena Guateka Marçal de Souza, localizada na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Os serviços oferecidos são segunda via de certidões, orientação jurídica, emissão de documentos, inserção da etnia nos registros civis e retificação de documentos

O objetivo é ampliar o acesso à justiça e à cidadania no território indígena. A proposta é reduzir a necessidade de deslocamentos até a área urbana e aproximar as instituições públicas da comunidade.

Servidora da Prefeitura de Dourados, Jussara Marques Lopes, indígena e fluente em guarani-kaiowá, foi capacitada para realizar os atendimentos.

A escolha de uma atendente pertencente à própria comunidade busca facilitar a comunicação e agilizar orientações e emissão de documentos.

Entre 22 de setembro e 2 de outubro, ela participou de treinamento promovido pelo TJMS, Ministério dos Povos Indígenas, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Estadual, Associação dos Notários e Registradores (Anoreg-MS) e a Subseção Judiciária de Dourados do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

Os serviços serão prestados pela Anoreg-MS. A realização é do TJMS.

FERIADÃO NAS ESTRADAS

Feriadão será sem restrição de tráfego nas rodovias federais de MS

PRF inicia operação especial na sexta-feira e reforça fiscalização até segunda

07/10/2026 11h30

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Fiscalização será reforçada nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul entre sexta-feira e segunda-feira durante operação da PRF

Fiscalização será reforçada nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul entre sexta-feira e segunda-feira durante operação da PRF Gerson Oliveira

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Motoristas que vão pegar as rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida dividirão as pistas normalmente com veículos de carga de grande porte. Diferentemente de operações realizadas em outros períodos de maior movimento, não haverá restrição de tráfego nas BRs que cortam o Estado.

A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que inicia na sexta-feira (9) a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026. A mobilização segue até segunda-feira (12), com reforço do policiamento diante da expectativa de aumento no fluxo de veículos.

Com a ausência de restrições, caminhões, inclusive composições de maior porte, como bitrens, poderão circular normalmente pelas rodovias federais durante todo o feriado.

Para reduzir o risco de acidentes em meio ao aumento do movimento, equipes da PRF serão posicionadas em trechos considerados estratégicos. A fiscalização estará concentrada principalmente em comportamentos associados à ocorrência e à gravidade dos acidentes.

Entre as infrações que receberão atenção estão ultrapassagens proibidas ou realizadas de forma indevida, excesso de velocidade, condução de veículos sob efeito de álcool e falta do uso do cinto de segurança. A utilização dos dispositivos de retenção adequados para crianças também será fiscalizada.

Além do trabalho voltado à segurança viária, a PRF manterá as ações de enfrentamento à criminalidade nas rodovias, especialmente no combate ao tráfico de drogas, armas e outros ilícitos.

PRF orienta motoristas 

A recomendação para quem pretende viajar é revisar o veículo antes de sair de casa. Pneus, freios, sistema de iluminação e níveis de óleo e água devem ser verificados, assim como a regularidade da documentação do motorista e do automóvel.

A PRF também orienta que as viagens sejam planejadas com antecedência e que os condutores façam paradas para descanso a cada duas horas, evitando dirigir quando estiverem cansados.

Em situações de chuva ou neblina, a orientação é reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo da frente.

Em caso de acidentes, panes ou outras emergências nas rodovias federais, a PRF pode ser acionada pelo telefone 191.

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