Polícia cancela "Arraiálcool" por falta de documentação em Campo Grande

Audi Q5 preto estava com chassi e placa adulterados; veículo foi furtado em Campinas

No fim da tarde desta quarta-feira (26), o Batalhão de Operações Especiais (Bope) prendeu em Campo Grande um empresário de apostas esportivas que estava em um veículo de luxo blindado e fruto de um furto no estado de São Paulo.

Os militares avistaram o Audi Q5 preto, 2.0 TSFI, enquanto realizavam fiscalização, e desconfiados acerca da origem do veículo, deram início à abordagem.

Foram checadas as condições administrativas do carro, e o documento do condutor. O homem, identificado como Odiney de Jesus Leite Júnior, de 43 anos, disse ser empresário e trabalhar com apostas esportivas. Ele apresenta extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os agentes policiais questionaram Odiney, que aparentava estar nervoso, sobre a propriedade do veículo, ao que ele respondeu que pertencia a um amigo. Ele teria ainda se desencontrado ao responder como recebeu o carro e fornecer mais informações sobre o suposto amigo, indicando apenas que ele se chamava Bruno e residia em São Paulo.

Desconfiados, os policiais deram início à checagem no veículo de luxo, e descobriram que o QRCode da placa apresentava erro, e a marcação dos números no Chassi estavam em desconformidade com o padrão de gravação.

Os números foram então pesquisados no painel do carro, que revelou o número original, divergente do verificado anteriormente.

Foi descoberto então que o veículo está registrado junto ao sistema Muralha Paulista, do estado de São Paulo, e que havia sido furtado em Campinas, município próximo à Capital paulista.

Em depoimento, Odiney garantiu não saber que o veículo era adulterado, e disse que não tinha conhecimento a respeito do furto.

O homem foi preso, e o veículo encaminhado para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv).

