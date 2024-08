Polícia fecha comércio de whiskey falsificado em Campo Grande

TRAGÉDIA ANUNCIADA

Condomínio de luxo Nasa Park era o responsável por represa que rompeu na manhã de ontem e deixou rastro de destruição

A barragem de uma represa que ficava dentro do condomínio de luxo Nasa Park, na divisa entre os municípios de Campo Grande e Jaraguari, rompeu-se na manhã de ontem e deixou um rastro de destruição por onde passou, danificando casas, matando animais e acabando com plantações.

Segundo o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), o condomínio já havia sido notificado duas vezes por falta de manutenção no local.

O fato ocorreu por volta das 9h30min desta terça-feira. Com o rompimento da barragem, a água da represa carregou tudo pelo caminho, inclusive danificando trecho da BR-163, onde o guard rail e a tubulação foram destruídos.

A água por pouco não deixou pessoas feridas, já que chegou a propriedades rurais nas proximidades do condomínio. Pequenos produtores contam que tiveram pouco tempo para pegar suas coisas e fugir para regiões mais altas.

Conforme o Imasul, a primeira notificação por falta de manutenção na barragem do condomínio ocorreu em 2019 e não há comprovação, ainda segundo o órgão, de que a irregularidade tenha sido sanada, já que, no ano passado, nova vistoria verificou acúmulo de mato nas saídas da represa, o que indicava falta de cuidado.

“A notificação especificava quatro itens que o responsável pela barragem deveria cumprir. O primeiro era a regularização ambiental, que incluía a obtenção da outorga para a barragem. O segundo item envolvia a realização de manutenção na barragem, como a limpeza e a remoção do excesso de vegetação.O terceiro exigia a apresentação do plano de segurança da barragem. E o quarto item pedia a elaboração do plano de ação de emergência, para ser aplicado em caso de acidente”, informou o Imasul, por meio de sua assessoria de imprensa.

Apesar do alerta, também não há comprovação, até o momento, de que essas determinações tenham sido cumpridas pelo condomínio, onde nenhuma casa foi afetada pelo rompimento da represa.

O Correio do Estado tentou contato com um dos sócios do Nasa Park para comentar a situação, porém, até o fechamento desta edição, ele ainda não havia respondido a reportagem.

FORÇA-TAREFA

Após o rompimento da barragem, uma verdadeira força-tarefa foi montada onde ocorreu a tragédia ambiental. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Defesa Civil, técnicos do Imasul e representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) estiveram no local.

O Corpo de Bombeiros atua na procura por possíveis vítimas da tragédia, enquanto A Polícia Civil investiga as causas do rompimento da barragem. Imasul e Ibama avaliam os impactos ambientais, já que o rio de lama arrastou a vegetação e tudo que encontrou por vários quilômetros.

Como a água afetou trecho da BR-163 e interditou a rodovia por várias horas, técnicos da concessionária CCR MSVia também foram acionados, assim como equipes da Agesul e do Detran-MS, que tiveram de criar uma rota alternativa por outra estrada.

VÍTIMAS

Na região onde o rompimento da barragem ocorreu existem de 10 a 12 casas que foram afetadas pela força da água que desceu da represa do Nasa Park.

A reportagem do Correio do Estado esteve presente na zona rural de Jaraguari, onde a água passou levando tudo. A produtora rural Gabriele Lopes, que mora próximo da BR-163, relatou que não estava em casa quando a água levou diversos móveis, animais criados pela família e a plantação de milho e mandioca, que contribuem com parte da renda há mais de 30 anos.

Por uma questão de minutos, a família de Gabriele não foi levada pela enxurrada. Seu irmão Thiago Lopes foi alertado por meio da ligação de um vizinho de que a barragem havia cedido.

Em poucos minutos, Thiago ouviu barulhos de galhos batendo e logo reuniu os sobrinhos e sua mãe para abandonar a casa antes da chegada da enxurrada.

“Dentro da minha casa não sobrou nada, freezer e geladeira foram carregados. Queremos saber o que as autoridades vão fazer, porque isso era uma tragédia anunciada e ninguém tomou providências para interditar este condomínio. Como eu vou explicar para o meu filho autista: ‘Olha, a casa da sua avó acabou, a casa que você vinha brincar todos os dias acabou’”, lamentou.

Além dos eletrodomésticos, Gabriele perdeu uma grande horta e uma criação de porcos. A casa de Thiago Lopes e sua mãe teve todos os imóveis carregados.

“Coisa que levamos anos para construir foi embora em questão de segundos. E quem garante que vamos conseguir reconstruir? Meu avô me deu um quarto de princesa quando eu fiz 15 anos e foi perdido em segundos, enquanto o condomínio não foi nem capaz de avisar que a barragem tinha cedido”, relatou Gabriele, visivelmente emocionada.

O morador que avisou a família dela foi alertado por um funcionário do Nasa Park que viu o rompimento da barragem. Rogério Pedroso dos Santos, de 48 anos, assim que recebeu a ligação, precisou avisar às pressas seu filho Igor Pedroso dos Santos, de 14 anos, que estava sozinho em casa, para ele procurar um local alto e correr.

“O cara que trabalha no Nasa me avisou, eu liguei para o meu filho e falei ‘corre para o alto do Amigão’, que é para o lado da BR, e quando ele saiu de casa só escutou a água vindo e quebrando tudo. [Só não aconteceu o pior] por Deus mesmo”, contou Rogério, que morava no sítio há 48 anos.

Na residência dele, a perda foi total. Ao entrar na casa, uma geladeira virada de cabeça para baixo, recém-adquirida pela família, é a primeira coisa a ser vista. Um caminhão usado na chácara teve seu motor novo, que custou R$ 30 mil, alagado.

Animais como gansos, galinhas e porcos, além de um criadouro de peixes na propriedade, foram levados pela lama.

“Os danos aqui foram grandes, dentro de casa perdi geladeira, máquina de solda, televisão rodou, tudo. A força da água derrubou a porta”, contou Rogério.

Sem a água do poço ,que ficou suja, Rogério informou que as autoridades não apareceram para prestar apoio. “Ninguém se pronunciou, ninguém arcou [com as consequências]. Perdemos o poço, essa água não dá para beber”.

