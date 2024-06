Polícia Federal divulga imagens e monitoramento para combate aos incêndios no Pantanal

Bombeiros atuam para apagar incêndios em várias regiões do Pantanal de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação / Corpo de bombeiros

Na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Federal teve acesso às imagens de satélite para auxiliar as equipes de resgate no combate aos incêndios no Pantanal sul-mato-grossense. O sistema, usado para monitoramento de crimes ambientais pelo Programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), pode ser acessado de forma gratuita pelas prefeituras dos municípios e também pelos governantes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o programa divulga diariamente imagens das queimadas e focos de incêndio. Essas informações permitem que os bombeiros localizem os incêndios com mais precisão e planejem suas ações de combate ao fogo de maneira mais eficaz.

egundo a Polícia Federal, as imagens divulgadas mostram incêndios ocorridos nas primeiras semanas de junho. Até o momento, mais de 480 instituições participaram do programa, que é financiado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, por meio da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública) e da própria Polícia Federal.

Ainda de acordo com a PF, mais de 97 usuários e repartições públicas usam o programa para monitoramento.

Divulgação/ Polícia Federal/ Imagens de satélites divulgados pela Polícia Federal

O que é Programa Brasil Mais

De acordo com a Polícia Federal, o programa é utilizado para monitoramento remoto do país, fornecendo imagens de alta resolução de satélites de todo o território nacional. As repartições do governo também utilizam essas imagens para o sensoriamento automático de crimes ambientais, como desmatamento, garimpo, incêndios e plantio ilegal.

Caso os governantes desejem acessar a plataforma, é necessário que os órgãos públicos enviem um e-mail do gabinete da maior autoridade, seja municipal ou estadual.

Na mensagem, é necessário informar algumas informações básicas, como a sigla, o endereço da instituição, o nome e o cargo da maior autoridade, além de outros dados que possam ajudar no acesso à plataforma.



Investigação

Neste exato momento, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, está em reuniões com as ministras Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) para estudar as próximas ações de combate aos incêndios no Pantanal.

A Polícia Federal está atenta aos incêndios e integra o gabinete de crime contra os incêndios no Pantanal.

De acordo com a PF, será aberta uma investigação para responsabilizar criminalmente os causadores dos incêndios.

Até o momento, a força-tarefa identificou 56.631,68 hectares de incêndios florestais, entre os dias 10 de maio e 23 de junho.

Assine o Correio do Estado