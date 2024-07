Polícia Federal entrega ao Supremo relatório que indiciou Bolsonaro

DENÚNCIA

Com 212 cães e 12 gatos em situações de insalubridade, elas foram presas na tarde de quinta-feira (04), mas a Justiça concedeu liberdade um dia e meio depois de prisão

O Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul concedeu liberdade para as protetoras de animais, Nathalia de Souza Brizueña e Paola de Souza Brizueña, na noite desta sexta-feira (05). Com 212 cães e 12 gatos em condições insalubres, elas foram presas após a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais) receber inúmeras denúncias de maus-tratos.

A liberdade foi decidida pelo juiz Alexandre Tsuyoshi Ito, do qual, segundo o próprio, não há motivos para mantê-las em prisão preventiva, já que elas soltas não interferem no andamento das investigações do caso.

"A situação narrada nos autos de prisão em flagrante se mostra grave e necessita de apuração, contudo, a liberdade das requerentes deve ensejar o cumprimento da regularidade ambiental e das normas da vigilância sanitária, sem prejuízo do atendimento das medidas cautelares", afirmou o juiz Alexandre.

Porém, mesmo em liberdade, as supostas protetoras não poderão receber novos animais na instituição, além da apresentação de diversas provas de higienização, limpeza e bons-tratos, como: relatórios fotográficos das instalações com limpeza, extratos bancários com recibos dos gastos, licença sanitária no prazo de 30 dias e apresentar a carteira de vacinação de todos os animais acolhidos pela ONG.

Sobre o caso

Protetoras animais, donas e responsáveis pela Organização Não Governamental (ONG) Instituto Guarda Animal foram presas pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais (DECAT), na tarde desta quinta-feira (4), em uma propriedade que abriga mais de 236 animais de rua, localizada no bairro Chácara dos Poderes, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, P.S.B e N.S.B., ambas de 29 anos, são acusadas de maus-tratos e poluição ambiental.

Conforme apurado pela reportagem, a ONG Guarda Animal é alvo de diversas denúncias, desde 2021, por poluição sonora (latido de cães), mau odor e perturbação do trabalho alheio.

Após queixas de vizinhos, uma equipe de investigadores da DECAT foi enviada a sede do abrigo, nesta quinta-feira (4), para averiguar os fatos. A delegada, acompanhada de investigadores, peritos criminais e Vigilância Sanitária, realizou uma inspeção na propriedade, onde foram constatadas diversas irregularidades, como:

Acúmulo de dejetos, causando mau cheiro e atraindo insetos

Presença de moscas, mosquitos e larvas em piscina sem tratamento e em latas espalhadas no quintal

Animais com parasitas, representando risco à saúde humana

Vestígios de queima de lixo no quintal

Descarte irregular de resíduos sólidos e medicamentos

Omissão de cautela na guarda de animais ferozes

Grande quantidade de animais com sarna, em ambiente inadequado

Animais sem carteiras de vacinação ou com carteiras incompletas

Gatos presos em um cômodo imundo, com larva de mosquito

Fossa extravasando

Os animais permanecerão na sede do abrigo e serão submetidos a exames de sangue na próxima segunda-feira (8), pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para diagnosticar possíveis doenças e iniciar os tratamentos necessários.

Será realizado um mutirão de limpeza na chácara onde os animais vivem, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), para garantir um ambiente mais salubre para todos. No local, foram encontrados 212 cachorros e 12 gatos em situação precária de higiene.

*Colaborou Naiara Camargo

Assine o Correio do Estado