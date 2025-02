Bêbado, vereador que atropelou grávida e fugiu se apresenta à polícia

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Vereador de Ribas do Rio Pardo, Lucas Lopes (PT), se apresentou a polícia, na manhã desta segunda-feira (3), após atropelar uma gestante e fugir do local sem prestar socorro, na madrugada de domingo (2), na rua Aniceta Rodrigues de Souza, em Ribas, município localizado a 97 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o parlamentar saiu de um show bêbado, pegou o volante, atropelou a gestante, bateu em outros três veículos e fugiu.

Populares se revoltaram, o agrediram, atearam fogo contra o veículo, furaram os pneus e ainda agrediram o parlamentar com objetos perfurantes.

Conforme nota divulgada pelo advogado do parlamentar, Guilherme Tabosa, autoridades competentes tomarão providências para esclarecer os acontecimentos.

“Após o acidente, o vereador foi alvo de um ataque violento por parte de indivíduos armados com facas e outros objetos, resultando em um golpe na cabeça e na destruição de seu veículo, que teve os pneus furados e foi posteriormente incendiado. A situação crítica exigiu que o vereador fosse retirado do local por pessoas preocupadas com sua segurança. Diante do lamentável cenário e após saber da alta hospitalar de todos os envolvidos, sua assessoria jurídica deflagrou a adoção das devidas providências legais, incluindo a apresentação a autoridade policial competente nas primeiras horas do dia, com o intuito de garantir que a verdade dos fatos seja devidamente apurada. Confiantes de que as autoridades competentes tomarão as devidas providências para esclarecer os acontecimentos e comprovar a absoluta inocência do Senhor Lucas Lopes, informa se que ele já se comprometeu com a colaboração e comparecimento em todos os atos que a investigação demandar”.

A mulher grávida foi encaminhada para o hospital e não há informações sobre o estado de saúde dela.

Devido a má conduta, o vereador pode ser responsabilizado e penalizado pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal, tentativa de homicídio no trânsito e omissão de socorro.

A presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Tânia Ferreira (PP) afirmou, por meio de nota, que tomará medidas cabíveis contra o parlamentar.

"A Câmara de Vereadores de Ribas do Rio Pardo não compactua com qualquer tipo de conduta contrária a Lei e ira defender a população e a aplicação da Lei. Os fatos ocorreram durante a madrugada e esta presidente tomou conhecimento deste através das mídias sociais.

Vamos nos inteirar do assunto através dos órgãos oficiais, caso confirmada a informação do envolvimento de membro desta casa do povo, serão tomadas todas as medidas cabíveis para apuração e responsabilização, dentro dos mandamentos legais.

Esta casa de Leis será imparcial e incansável garantindo a reposta necessária a nossa população, respeitando as garantias constitucionais e a aplicação da Lei".

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Ribas que o comportamento do vereador é “reprovável” e que não compete valores e diretrizes que norteiam o partido.

“O Partido dos Trabalhadores de Ribas do Rio Pardo vem a público esclarecer que os comportamentos individuais e socialmente reprováveis atribuídos a um de seus filiados, Vereador Lucas Lopes, ocorrido na madrugada de hoje não refletem os valores e diretrizes que norteiam a nossa agremiação.

Reafirmamos nosso compromisso com a ética, a responsabilidade e o respeito às normas que regem a convivência em sociedade. A direção partidária está atenta aos fatos e aguarda o desenrolar das investigações pertinentes pelas autoridades, com a firme intenção de avaliar a situação, será aberto um procedimento de apuração de responsabilidade interna.

É fundamental ressaltar que, em conformidade com os princípios da presunção de inocência, ampla defesa e contraditório, garantiremos que todos os envolvidos tenham a oportunidade de se manifestar e apresentar suas versões dos acontecimentos.

O Partido dos Trabalhadores de Ribas do Rio Pardo reafirma seu compromisso com a transparência e justiça, e continuará a trabalhar em prol dos interesses da população, sempre pautado por valores que promovem a dignidade e o respeito mútuo”.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Lucas foi eleito pelo PT com 378 votos em 2024.