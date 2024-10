Treze horas após confronto, dupla morta pelo Choque segue sem identificação

Comandante do BPMChoque, tenente-coronel Rocha, em coletiva de imprensa - Foto: Naiara Camargo

Após 13 horas decorridas do confronto policial, dupla que roubou a caminhonete de um idoso de 73 anos e morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), ainda não foi identificada.

O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (21), em uma estrada vicinal na região da avenida Gury Marques, Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, um idoso, de 73 anos, proprietário de uma caminhonete Hilux, de cor prata, estava estacionando o veículo para abrir o portão de casa na rua Arinas, bairro Moreninhas 2, às 20h25min, quando foi surpreendido por dois bandidos em posse de arma de fogo.

Ambos anunciaram o assalto, com arma no pescoço da vítima, ameaçando-a a entregar a caminhonete. Sem reagir, o senhor entregou o veículo e posteriormente acionou a Polícia Militar.

“O senhor de 73 anos ficou bastante traumatizado, viveu momentos de terror com esses dois indivíduos que utilizando de arma de fogo, ameaçaram, colocaram arma de fogo no pescoço e na cabeça da vítima, ameaçando fisicamente e verbalmente”, detalhou o comandante do BPMChoque, tenente-coronel Rocha, na manhã desta terça-feira (22), em coletiva de imprensa.

Equipes da Ronda Ostensiva de Ações de Choque (ROTAC) se deslocaram até o endereço da vítima e foi informado-lhes que havia rastreador no veículo, cuja localização foi compartilhada com os policiais.

Os policiais iniciaram o patrulhamento na avenida Gury Marques, avistaram um veículo transitando na contramão e perceberam que se tratava da caminhonete que havia sido roubada há pouco.

Os criminosos, em posse da caminhonete, realizaram uma conversão em uma estrada vicinal, próximo a avenida Gury Marques, no Jardim Santa Felicidade.

Em seguida, os policiais deram ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, mas eles desobedeceram e continuaram fugindo.

Então, foi realizado um disparo de arma de fogo nos pneus traseiros do veículo, momento em que o condutor desceu apontando a arma para os policiais. Para se defender, a equipe revidou, baleou e desarmou um dos criminosos.

O outro bandido, que estava no banco do passageiro em posse de outra arma de fogo, atirou contra os policiais, que também revidaram e acertaram o autor.

Ambos foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram no local.

A Hilux foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv). As armas de fogo utilizadas pelos autores foram entregues à Polícia Científica.

De acordo com o comandante do BPMChoque, Rocha, a caminhonete seguiria para o Paraguai.

“Sem dúvida nenhuma, pela nossa experiência, o destino mais correto ali, mais preciso seria Paraguai”, disse.

Segundo o comandante, o Batalhão de Choque recebeu reforço de 30 novos policiais nos últimos dias e o número de equipes diárias subiu de cinco para nove, apenas em Campo Grande.

“Equipe muito bem estruturada, muito bem planejada e muito bem organizada a estrutura da Polícia Militar. Agora com muito mais força perante esse reforço de efetivo, de armamento, de viatura, então bem estruturado a gente tem a noção que cada vez vai ser pior para o criminoso aqui no nosso estado, na nossa capital”, finalizou o militar.

ESTATÍSTICA

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 62 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 22 de outubro de 2024, em Mato Grosso do Sul. O sistema está fora do ar e não foi possível levantar os números de setembro.

Das 62 mortes,

34 ocorreram em Campo Grande

28 ocorreram no interior do Estado

9 ocorreram em janeiro

6 ocorreram em fevereiro

13 ocorreram em março

4 ocorreram em abril

5 ocorreram em maio

8 em junho

2 em julho

5 em agosto

7 em setembro

3 em outubro

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.