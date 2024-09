Dupla rende casal, rouba carro rastreado e um é morto pela PM

Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol), onde o caso foi registrado - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Homem, de 34 anos, não identificado, morreu em confronto com policiais militares da Força Tática da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), após render um casal e roubar uma picape, na madrugada desta quinta-feira (19), na rodovia MS-010, saída para Rochedinho, na zona rural de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o casal estava na rua de casa, dentro do carro, testando o controle do portão eletrônico, quando dois homens chegaram em outro veículo e anunciaram o assalto.

A dupla apontou a arma na cabeça do casal e os obrigou a entregar o veículo. As vítimas acionaram a Polícia Militar via 190 para comunicar o fato, passando as características do criminoso e veículo roubado.

O veículo era uma Fiat Strada branca, com sistema de rastreamento, pertencente a empresa em que a vítima trabalhava.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipe policial da 11ª CIPM entrou em contato com o casal para saber a localização do veículo, que estava nas margens da rodovia MS-010, saída para Rochedinho.

Militares se deslocaram até o ponto indicado pelo rastreador e visualizaram a picape estacionada no acostamento da rodovia. Em seguida, se aproximaram e viram que uma pessoa saiu da picape e correu em direção a mata.

Os militares entraram no matagal e visualizaram um indivíduo agachado atrás de uma árvore. Foi solicitado que o autor colocasse as mãos na cabeça e se entregasse, mas ele desobedeceu, sacou a arma e atirou contra os policiais, que revidaram, balearam e desarmaram o bandido.

Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O caso foi registrado como “Homicídio Decorrente de Oposição a Intervenção Policial”, “Roubo Majorado se a Violência ou Ameaça é Exercida com Emprego de Arma de Fogo” e “Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ESTATÍSTICA

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 49 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 9 de agosto de 2024, em Mato Grosso do Sul. O sistema está fora do ar e não foi possível levantar os números de setembro.

Das 48 mortes,

25 ocorreram em Campo Grande

23 ocorreram no interior do Estado

9 ocorreram em janeiro

6 ocorreram em fevereiro

13 ocorreram em março

4 ocorreram em abril

4 ocorreram em maio

5 em junho

2 em julho

1 em agosto

41 são homens

7 não tiveram o sexo divulgado

25 são jovens

13 são adultos

1 é idoso

3 são adolescentes

6 não tiveram a faixa etária divulgada

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.