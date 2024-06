Homem aponta duas armas para PM e é morto em Dourados

arrastão

Quatro homens fizeram um "arrastão" e furtaram quatro caminhonetes Hillux, em diferentes pontos de Dourados

Quadrilha, responsável pelo roubo de quatro caminhonetes Hilux em diferentes bairros de Dourados, foi identificada e presa por policiais rodoviários federais e policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), nesta sexta-feira (21), em Dourados, município localizado a 229 quilômetros de Campo Grande.

No momento da prisão, eles estavam tentando fugir de Mato Grosso do Sul.

Conforme apurado pela reportagem, a quadrilha - composta por quatro homens, sendo três adultos e um adolescente – fez um “arrastão” e furtou quatro caminhonetes Hillux, em diferentes pontos de Dourados, na madrugada desta quarta-feira (20).

Nas primeiras horas do dia, os proprietários deram falta de seus veículos, chamaram a polícia, compareceram à delegacia para efetuar boletim de ocorrência e reportaram que deixaram os veículos estacionados na rua durante a noite e que foram vítimas de furto.

Conforme apurado pela mídia local, os arrastões ocorreram nos bairros Planalto, Centro, BNH 3º Plano e Vila Progresso. As vítimas têm 28 anos, 55 anos, 59 anos e 52 anos.

A polícia recuperou uma das caminhonetes e apreendeu os equipamentos utilizados no furto. O delegado do SIG-Dourados, Erasmo Cubas, irá conceder coletiva de imprensa às 14 horas para esclarecer fatos e dar mais detalhes sobre a ocorrência.

Confira a nota da Polícia Civil enviada à imprensa:

Policia Civil do Mato Grosso do Sul informa que identificou e capturou a quadrilha envolvida no arrastão de camionetas na cidade de Dourados-MS, na madrugada do dia 20/06/24. As ações foram realizadas em conjunto entre o SIG de Dourados e a PRF de Dourados. Três homens responsáveis pela subtração dos veículos foram presos fugindo do estado e um adolescente apreendido. Na data de 21/06/24, por volta das 14 serão apresentados detalhes do caso e das investigações.

NÚMEROS

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 1.397 veículos foram furtados, de 1º de janeiro a 21 de junho de 2024, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 277 foram furtados em janeiro, 251 em fevereiro, 228 em março, 246 em abril, 249 em maio e 146 em junho.

* Com informações de Dourados News