Jovem executado com 14 tiros é achado morto em ciclovia

OPERAÇÃO CAMP OVER

Investigação da PF levou policiais até a comunidade Homex em busca e apreensão de arma, dinheiro, drogas e outros elementos

Polícia Federal (PF), por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado do Mato Grosso do Sul (FICCO/MS), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, durante a Operação Camp Over, nesta quinta-feira (24), em Dourados e Campo Grande.

A operação foi desencadeada após apreensão de 8 toneladas de maconha, em 30 de junho de 2025 , em um esconderijo de drogas localizado em um acampamento, local de mata fechada de difícil acesso, na zona rural de Campo Grande. Na ocasião, uma pessoa foi presa.

Após o flagrante, as forças de segurança começaram a investigar se o esconderijo teria alguma relação com o crime organizado. Então, chegaram a conclusão que dois indivíduos que teriam participado no transporte e armazenamento da droga apreendida.

Na manhã desta quinta feira (24), o FICCO/MS realizou buscas e apreendeu aparelhos celulares, veículos de luxo, dinheiro em espécie, droga, arma de fogo e documentos na comunidade Homex, no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

Os investigados foram presos e encontram-se à disposição da justiça. O nome da Operação, "Camp Over", é uma expressão em inglês que pode ser livremente traduzida para "fim do acampamento".

FICCO/MS une e integra forças de segurança estaduais e federais em Mato Grosso do Sul: Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen-MS), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Penal Federal (PPF).

As forças de segurança atuam e trabalham juntas contra o crime organizado e organizações/associações/facções criminosas, em combate ao tráfico de drogas e armas; furto, roubo e receptação de cargas e valores; lavagem e ocultação de bens, direitos, valores; entre outros crimes.

A melhor forma de combater o crime organizado é integrar as instituições, pois, cada força de segurança tem seu treinamento, conhecimento e expertise que pode colaborar com as investigações.