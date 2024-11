Policiais apreendem produtos de contrabando avaliados em mais de R$ 1 milhão

CONCURSO UNIFICADO

Resultados estão na página da Cesgranrio

Os candidatos do Concurso Nacional Unificado que foram reintegrados após acordo com o Ministério Público podem consultar o resultado das provas a partir desta segunda-feira, 25. São mais de 32 mil pessoas nessa situação.

Para isso, basta acessar a área do candidato na página da Cesgranrio e clicar na aba “Resultados e Convocações”. Esses candidatos voltaram ao processo seletivo depois de acordo com o Ministério Público. Eles já receberam e-mail informando da situação alterada no concurso.

O acordo evitou a eliminação dos candidatos que deixaram de marcar o gabarito ou a frase no cartão de resposta. Eles terão agora os dias 4 e 5 de dezembro para o envio de títulos. A nota preliminar das discursivas será divulgada no dia 9 de dezembro. E o resultado final no dia 11 de fevereiro.

Outros detalhes sobre o cronograma do Concurso Nacional Unificado você pode conferir no site da Cesgranrio ou do Ministério da Gestão.

Notificações

Na quinta-feira (21), cada um dos 32.260 candidatos reintegrados recebeu um e-mail da Fundação Cesgranrio, com informação sobre a situação alterada no certame. Os demais terão a informação disponível na área do candidato na página do Concurso. Em caso de dúvidas, o candidato pode procurar a Fundação Cesgranrio via e-mail ([email protected]) ou ligar para o suporte 0800 701 2028 (das 9h às 17h).

Confira o novo cronograma divulgado pelo Ministério da Gestão.

*Com informações da Agência Brasil