Polícias Militar e Civil recebem 120 novos fuzis do governo

Policiais receberam os novos armamentos nesta semana, com presença do governador Riedel - Foto: Álvaro Rezende

Novos armamentos foram entregues às Polícias Militar e Civil nesta semana, provenientes de um investimento de R$ 1,5 milhão, para melhoria nos equipamentos dos departamentos estaduais de segurança.

Ao todo, foram 120 fuzis da marca italiana Beretta, famosa por produzir e exportar armas ao mundo inteiro, sendo todas elas no modelo ARX-200, calibre 7,62. Desses 120 novos armamentos, 104 serão destinados à Polícia Militar e as outras 16 para a Polícia Civil.

"O principal é que nossas forças de segurança estejam equipadas com o que há de melhor. Esse equipamento deixa a tecnologia à disposição das polícias do Estado para fazer frente ao crime organizado, a toda estrutura internacional do tráfico, e garantir uma segurança pública mais eficaz, eficiente", afirmou o governador Eduardo Riedel durante o evento de entrega dos fuzis.

Outros investimentos

Em outubro do ano passado, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) entregou 6 mil pistolas 9mm, novamente da marca Beretta, aos policiais militares, em um investimento que ultrapassou os R$ 14 milhões. Ainda, na mesma época, uma reciclagem de cursos de armamento e tiros também foi feito.

Meses antes, em agosto de 2023, 2.500 pistolas Glock 9mm foram adquiridas pelo Governo do Estado, a fim de substituir aquelas já utilizadas pela Polícia Civil. Ao todo, o investimento para troca desses armamentos foi de R$ 5,8 milhões.

Neste ano, em março, a Polícia Penal de MS comprou, através do repasse do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), novas 45 pistolas da marca austríaca Glock, em um investimento total de R$ 90 mil. Esses novos armamentos são do tipo semiautomático, calibre 9mm, cano com comprimento máximo de 132,08 mm e capacidade mínima para 15 tiros.

Em junho, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) anunciou a aquisição de 700 pistolas Taurus TS9 9mm, para treinamento e uso operacional pela Polícia Militar. O investimento total desses armamentos estiveram na casa de R$ 2,45 milhões.

Beretta - Saiba

Fundada em 1526 na cidade italiana Bréscia, a Beretta é a fábrica mais antiga do mundo quando o assunto é produção de armas de fogo e esteve presente em todas as guerras do continente europeu desde 1650. Sua primeira fábrica no Brasil chegou apenas em 1974, na capital paulista, a fim de fornecer novos armamentos ao Exército Brasileiro e participar da modernização de equipamentos do órgão militar.

