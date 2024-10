Por ciúmes, homem esfaqueia ex-namorada no pescoço

Faca utilizada no crime foi encontrada com o suspeito - Jp News/ Elton Chaves

Durante uma discussão na madrugada desta quinta-feira (31), uma jovem de 23 anos foi esfaqueada no pescoço pelo ex-namorado no município de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada com extrema urgência para a Santa Casa de Campo Grande, e até o momento não há informações sobre o estado de saúde.

Conforme informações do site JP News, o crime ocorreu em uma residência na rua Antônio de Barros Guerra, no bairro Santa Rita.

De acordo com familiares, a vítima teria terminado o namoro há 15 dias e relatada ao ex-namorado que seu coração pertencia a outro homem.

Revoltado com a situação, o rapaz passou semanas conversando com um jovem, mas não obteve sucesso na tentativa de reatar o namoro.

No dia do crime, o autor começou a rastrear a vítima por meio de um aplicativo. Com a localização em mãos, o homem foi a um bar na tentativa de encontrar um jovem, mas não conseguiu localizar o ex.

Visivelmente transformado, o homem foi até a residência dos pais da vítima e do encontrado. Após algumas conversas, o suspeito não aceitou o termo do namoro, segurou-a pelo pescoço e a atingida com duas facadas, que feriram a costela e a parte do corpo que liga a cabeça ao tronco.

Autor do crime foi preso em flagrante horas depois (Jp News/ Elton Chaves)

Os familiares da jovem ouviram os gritos e correram para socorrê-la, mas resgataram a vítima no chão, gravemente ferida. O autor das fachadas fugiu do local em uma bicicleta.

Os familiares do jovem acionaram o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que encontrou uma vítima no chão, gravemente ferida. A garota foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas, devido à gravidade dos danos, foi detalhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde se encontra em observação.

Diante das informações, equipes da Polícia Civil foram acionadas e iniciaram uma investigação. Após algumas horas, o suspeito foi localizado com a faca na cintura e encaminhado à Polícia Civil de Três Lagoas.

Ao ser interrogado, o homem confessou o crime e disse que a fúria foi motivada por ciúmes.

De acordo com informações médicas, a vítima se encontra na Santa Casa de Campo Grande e passa por cirurgia devido à gravidade dos ferimentos.

O suspeito está preso e prestará depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), estando à disposição da Justiça.

