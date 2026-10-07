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CONVÊNIO

Prefeitura arruma asfalto danificado pela Sanesul e se livra da conta de água

Acordo de R$ 134 mil prevê tapar buracos causados por serviço de saneamento, enquanto fatura de água dos prédios públicos de Miranda são cortesia de empresa

Noysle Carvalho

07/10/2026 - 11h15
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A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A, a Sanesul, realizou um convênio com a Prefeitura de Miranda no valor de R$ 134 mil, para que o município se responsabilize por tapar os buracos criados pela empresa nas ruas durante as prestações de serviço.

O acordo foi divulgado por meio da edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quara-feira (7), e oficializa a troca de 'favores' entre as partes.

Conforme o documento, o convênio determina que a Prefeitura seja responsável por arrumar o asfalto que tiveram obras da Sanesul e foram prejudicados, com o valor de R$ 134.784,00.

Como troca por se responsabilizarem, a empresa de saneamento compensará o valor nas faturas de água dos prédios públicos municipais que são emitidas pela Sanesul.

O prazo de vigência do convênio é de 24 meses em contagem desde a última segunda-feira (5), quando foi oficializado o acordo com as assinaturas das partes, representadas pelo Prefeito de Miranda, Fabio Santos Florença (PSDB) e os representantes da Sanesul, o Diretor-presidente Renato Marcílio da Silva e o Diretor Comercial e de Operações, Madson Roberto Pereira Valente.

Segundo registro do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa) de 2024, o município de Miranda tem pouco mais de 26,4 mil habitantes, divida em população urbana e rural, e deste total cerca de 11 mil habitantes representam a população sem água no município.

Em maio, o Governo de Mato Grosso do Sul, realizou o investimento em parceria com a Sanesul, de um pacote de obras no valor de R$ 176 milhões para saneamento em diversos municípios. Entre as 16 cidades contempladas, Miranda recebeu o valor de R$ 11.029.892 para ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água.

O convênio de encontro de contas não é o primeiro firmado entre a empresa de saneamento e a Prefeitura. Em 2024, o acordo foi realizado no valor de R$ 76.230,72 a ser compensado nas faturas de água dos prédios públicos e consertos de vazamentos que seriam realizados pela Sanesul, divulgado no DOE, de 15 de agosto daquele ano.

Acordos como estes são comuns entre empresas de saneamento e municípios. Na mesma edição do DOE de 2024, a Sanesul firmou um convênio de valor maior com a Prefeitura de Anastácio, de mais de R$ 94 mil, além de outros com os municípios de Aral Moreira e Dois Irmãos do Buriti, de R$ 29 mil e R$ 28 mil.

Na edição de hoje do DOE, o município de Anastácio também firmou o acordo de encontro de contas, com um valor superior ao de 2024, de R$ 149.760,00 para que a Prefeitura realize a reposição asfáltica, compensada posteriormente nas contas de água dos prédios públicos.

Apesar do valor recebido pela Prefeitura de Anastácio para realizar a obra nas ruas esburacadas pelo serviço de saneamento ser superior ao recebido pela prefeitura de Miranda, o município é menor, com área territorial de cerca de 2.913 km², enquanto Miranda possui uma área de 5.470,975 km².

Ambos os convênios com as Prefeituras de Miranda e Anastácio são geridos por Jader Lins Filho, gestor técnico da Sanesul.

*Saiba

Recentemente, como bem noticiou o Correio do Estado, a empresa de saneamento foi alvo de críticas do Prefeito 'Mais Louco do Brasil', Juliano Ferro, devido a má instalação da rede de esgoto, que a Sanesul teria terceirizado a implantação de esgoto na cidade de Ivinhema.

Decisão Judicial

Fabricante de próteses de mama é condenada a pagar R$ 10 mil a consumidora em MS

Mulher colocou os implantes em 2017 e, em 2022, passou a ter dores, rigidez e deformidade nas mamas, fabricante também terá de custear a cirurgia

07/10/2026 12h30

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Foto: Divulgação / TJMS

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A Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu que uma fabricante de próteses de mama deve pagar R$ 10 mil de indenização a uma consumidora. A empresa também terá de devolver o dinheiro gasto com a retirada e a troca dos implantes e com o tratamento depois da cirurgia. A decisão é da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.

A consumidora colocou os implantes em 2017. A partir de 2022, passou a sofrer com dores persistentes, rigidez e deformidade nas mamas. 

Foi diagnosticada uma complicação grave relacionada às próteses, e os médicos indicaram a retirada e a substituição dos implantes, além de uma cirurgia para reparação das mamas.

A perícia judicial não identificou defeito específico nas próteses utilizadas e indicou que a complicação apresentada pode ocorrer com esse tipo de implante. Apesar disso, o colegiado entendeu que a fabricante deveria ser responsabilizada.

No voto, o desembargador Paulo Alberto de Oliveira destacou que, segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o defeito não precisa estar necessariamente ligado a uma falha individual de fabricação. 
Também é considerado defeituoso o produto que não oferece a segurança que o consumidor legitimamente espera.

Os desembargadores levaram em conta que as próteses eram de uma linha que, depois, foi recolhida do mercado em um recall internacional por questões de segurança. 

Esse fato, somado aos problemas da consumidora e à necessidade de nova cirurgia, foi suficiente para a maioria do grupo responsabilizar a fabricante.

A decisão deixa claro que os R$ 10 mil não foram dados só porque houve um recall, nem porque existe a possibilidade de a pessoa desenvolver alguma doença. 

O valor foi fixado por causa do que a consumidora realmente conviveu com dores, rigidez, deformidade e a necessidade de passar por uma nova cirurgia.

Com o julgamento, foi mantida a decisão anterior que determinava à fabricante o custeio da cirurgia. 

Os valores comprovadamente gastos com a retirada e a substituição das próteses e com o tratamento necessário foram reconhecidos como danos materiais e deverão ser ressarcidos. A empresa também foi condenada ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais.
 

DOURADOS (MS)

TJMS oferece assistência notarial e jurídica para indígenas da Aldeia Jaguapiru

Serviços oferecidos são segunda via de certidões, orientação jurídica e emissão de documentos

07/10/2026 12h00

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PID localizado na Aldeia Jaguapiru, em Dourados

PID localizado na Aldeia Jaguapiru, em Dourados Foto: TJMS

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Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) estará em território indígena nos próximos dias para prestar auxílio jurídico e notarial aos povos originários.

Ponto de Inclusão Digital (PID) oferece atendimentos notariais e jurídicos para os Guarani Kaiowá, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, na Escola Estadual Indígena Guateka Marçal de Souza, localizada na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Os serviços oferecidos são segunda via de certidões, orientação jurídica, emissão de documentos, inserção da etnia nos registros civis e retificação de documentos

O objetivo é ampliar o acesso à justiça e à cidadania no território indígena. A proposta é reduzir a necessidade de deslocamentos até a área urbana e aproximar as instituições públicas da comunidade.

Servidora da Prefeitura de Dourados, Jussara Marques Lopes, indígena e fluente em guarani-kaiowá, foi capacitada para realizar os atendimentos.

A escolha de uma atendente pertencente à própria comunidade busca facilitar a comunicação e agilizar orientações e emissão de documentos.

Entre 22 de setembro e 2 de outubro, ela participou de treinamento promovido pelo TJMS, Ministério dos Povos Indígenas, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Estadual, Associação dos Notários e Registradores (Anoreg-MS) e a Subseção Judiciária de Dourados do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

Os serviços serão prestados pela Anoreg-MS. A realização é do TJMS.

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