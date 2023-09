O Shopping Cidade Morena, conhecido popularmente como Shopping das Moreninhas, teve o alvará de construção aprovado pela Prefeitura de Campo Grande e deve sair do papel, após mais de 10 anos de promessa.

O empreendimento foi anunciado em 2012 e, inicialmente, seria implemenado ao lado do Banco do Brasil, mas posteriormente o local mudou para onde será efetivamente construído, na Avenida Gury Marques, ao lado do Fort Atacadista, sob responsabilidade do grupo Ícone Costa Hirota (ICH).

Conforme a empresa responsável, o cronograma de obras será divulgado em até três meses. Não foi informado quando a obra começará, mas a expectativa é que seja ainda este ano, e nem para quando está prevista a inauguração.

"Esse marco [alvará aprovado] representa um avanço significativo na concretização desse empreendimento, que há tempos é tão aguardado e que promete agregar valor à cidade e à comunidade da região", disse a ICH, em nota a imprensa.

Ainda conforme o grupo, o shopping foi planejado para oferecer uma ampla variedade de lojas, restaurantes, áreas de recreação e entretenimento.

A região foi estrategicamente escolhida devida a alta concentração de moradores com perfil mais cobiçado hoje pelo varejo, o da classe C e D. Segundo o grupo, a região sul contempla 250 mil habitantes, com "intenso potencial de crescimento econômico e populacional", além de contar apenas com comércio de rua, que torna o empreendimento com potencial de sucesso.

Na ficha técnica, consta que a área bruta locável (ABL) será de 19,4 mil m², com um total de 150 lojas.

Destas, serão cinco âncoras, 10 megalojas, 110 lojas satélites, quatro restaurantes, 19 fast foods, um play e um cinema multiplex. Além disso, haverá praça de eventos e estacionamento com 860 vagas e praça de alimentação com 1,5 mil lugares.

No site do shopping, consta que várias áreas já foram comercializadas e, pelo menos, 16 lojas de diversos segmentos já estão confirmadas, além de franquias a partir de R$ 200 mil aguardando investimento.

Boom imobiliário e econômico

Conforme reportagem do Correio do Estado, a região das Moreninhas passa por boom ecônômico e comercial, que começou com o anúncio do novo shopping na região e continua com as obras do novo acesso aos bairros.

Empresários relatam uma procura maior por pontos de comércio e visam lançamentos de condomínios no bairro e nos entornos, principalmente onde as novas vias passam.

Segundo a reportagem, a empreiteira Tecol é uma das interessadas nos bairros, que estão com novos empreendimentos planejados, alguns em execução e um novo condomínio a ser anunciado.

A empresa já tem um condomínio construído há cerca de cinco anos no bairro e, segundo o gerente comercial, o interesse nas Moreninhas veio após o anúncio de um shopping no local. Os terrenos foram comprados em frente ao local do futuro empreendimento comercial.

Por conta da demora da construção do shopping e da nova ligação, anunciada há anos, a empresa terminou apenas um condomínio, mas, com a retomada das obras, eles vão voltar para o bairro e pretendem construir 448 apartamentos nos próximos quatro anos.