Prefeitura de MS contrata show sertanejo por quase R$1 milhão

Com um cachê de R$850 mil, a dupla Zé Neto e Cristiano estará de volta a Mato Grosso do Sul no mês de julho. A informação foi confirmada por meio de uma autorização da inexigibilidade publicada no Diário Oficial da Assomasul nesta quarta-feira (29).

O show será realizado em Paranaíba - município localizado a 406 km de Campo Grande, em alusão ao aniversário da cidade, comemorado no dia 04 de julho. O evento deve acontecer no Centro de Eventos Carnaíba, no entanto, ainda não há outras informações a serem divulgadas.

O processo licitatório onde consta o valor, tem o prazo de seis meses. Em 2022, para comemorar o aniversário, o município contratou a dupla Maiara e Maraísa.

Zé Neto & Cristiano

Formada em 2011 na cidade de São José do Rio Preto (SP), a dupla Zé Neto e Cristiano se consolidou como uma das principais referências do gênero sertanejo no Brasil. Com sete álbuns lançados e mais de 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify, os artistas também acumulam mais de 13 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube.

Em 2020, foram indicados ao Grammy Latino na categoria 'Melhor Álbum de Música Sertaneja' pelo disco *Por Mais Beijos Ao Vivo*. Recentemente, em 2023, o álbum *Escolhas: Volume 2* se destacou como o mais ouvido no Brasil na plataforma de streaming.

Atualmente, a dupla está em turnê com o DVD *Intenso*, que reúne grandes sucessos da carreira. No setlist, estão músicas como 'Deu Moral', 'Foi Intenso', 'Numa Pancada Só', 'Beijo das Galáxias', 'Horóscopo' e 'Seu Filho Deu Certo'. No show em Sorocaba, Zé Neto e Cristiano também apresentam clássicos como 'Seu Polícia' single que catapultou sua carreira em 2016 além dos hits 'Largado às Traças', 'Barulho do Foguete' e 'Você Beberia ou Não Beberia'.

