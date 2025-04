Prefeitura promete força-tarefa para tapar buracos na estiagem

Na Rua Portugal, no Jardim América, vários buracos atrapalham o trânsito dos motoristas - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com a equipe do tapa-buraco de Campo Grande sem poder executar o serviço em função do período chuvoso, prefeitura promete uma força-tarefa de ações para recuperar as vias afetadas pelas precipitações. Segundo a prefeita Adriane Lopes (PP) informou ontem, essa medida deverá ser colocada em prática quando as chuvas cessarem, o que deve ocorrer no inverno.

“Se o buraco estiver com água, o solo todo encharcado e houver a execução do trabalho, esse trabalho vai ser perdido, com certeza, porque na próxima chuva vai ser levado”, disse a prefeita quando foi questionada sobre o assunto.

Em entrevista coletiva durante a inauguração do novo prédio do 3º Conselho Tutelar – Região Centro, a prefeita informou que, para resolver os danos causados pelas chuvas no asfalto da cidade, um plano foi feito para tapar buracos e realizar recapeamento de vias no período da estiagem.

“Temos vivenciado dias em que o solo da nossa cidade está encharcado. As equipes da Secretaria de Infraestrutura do município têm monitorado as regiões, e nós temos um plano de ação para ser executado no início da estiagem, que é o início do inverno na cidade, recuperando as áreas degradas pela chuva e trazendo as melhorias que a população tem nos cobrado diariamente”, declarou a prefeita.

Referente ao serviço de tapa buracos nas ruas, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), informou à reportagem do Correio do Estado que o serviço vem sendo “comprometido” por conta da aplicação de reparos no solo úmido.

“As precipitações intensas e diárias registradas nas últimas semanas têm comprometido a execução dos serviços de zeladoria, especialmente o tapa-buracos, uma vez que a aplicação do material no solo úmido resulta em desperdício e ineficiência”, respondeu a Sisep, em nota.

Com relação ao plano de ações de recuperação de ruas na cidade, a Sisep reiterou que o trabalho será realizado “assim que as chuvas cessarem”.

“A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, está traçando um plano emergencial para executar uma força-tarefa de recuperação viária assim que as chuvas cessarem”, declarou a Sisep.

“Esse cenário climático exige planejamento para garantir que as ações corretivas sejam eficazes e duradouras. Ciente da necessidade de recuperação das vias, a gestão municipal está empenhada em, assim que houver uma estiagem, iniciar um mutirão de reparos nas sete regiões da cidade. O plano de recuperação será executado com equipes para garantir mais agilidade e minimizar os transtornos causados pelas chuvas”, completou, em nota, a Sisep.

Em março, choveu em Campo Grande 191,4 mm. Em comparação com de janeiro e fevereiro deste ano, março foi o mês mais chuvoso.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dias 31 e 19 foram os mais chuvosos em março. No último dia do mês passado, choveu 43,6 mm e, no dia 19, foram registrados 64,2 mm. Ontem, conforme dados do Inmet, a precipitação foi de 9,2 mm.

Atualmente, os serviços de reparos após estragos causados pela chuva estão concentrados na barragem do Lago do Amor, que cedeu novamente após um temporal.

Um dos pontos onde o asfalto foi carregado pela chuva na semana passada está localizado na Rua Nelson Figueiredo Júnior, no Jardim Bela Vista. O trecho já recebeu reparos emergenciais da prefeitura, com a colocação de camadas de brita graduada que tamparam partes tiveram o asfalto levado pela água.

BURACOS

O problema dos buracos em Campo Grande não é de agora, porém, diversas regiões da cidade estão necessitando de reparos no asfalto em função da ação das chuvas nos últimos meses.

Entre esses locais está a Rua Portugal e adjacentes, que fazem parte do Jardim América, onde diversos buracos dificultam a passagem de motoristas pela via.

Ao Correio do Estado, moradores e comerciantes do Jardim América reclamam da situação. Para o vendedor João Nantes, de 57 anos, o problema de buracos na Rua Portugal poderia ser resolvido de vez se houvesse um recapeamento total da via.

“Os bueiros aqui não conseguem drenar a água que vem descendo pelas ruas até chegar na avenida [das Bandeiras], aqui inunda tudo. Para acabar com buraco, deveria melhorar o escoamento de água, porque, se não chove, não tem buraco”, disse o vendedor.

Saiba

Dentro do cronograma mensal da operação tapa buracos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) tinha de 10 a 15 equipes empenhadas apenas na manutenção de vias.

