Cidades

Campo Grande

Prefeitura reabre licitação de R$ 47 milhões para compra de uniformes escolares

Propostas que seriam abertas no dia 25 de setembro e foram suspensas, seguem até o próximo dia 22 deste mês

Alison Silva

Alison Silva

09/10/2025 - 09h15
A prefeitura de Campo Grande retomou a licitação de R$ 47 milhões que prevê a compra de uniformes escolares para o ano letivo de 2026. O edital foi suspenso para "esclarecimentos" no fim de setembro, e previa a compra e distribuição de vestimenta para 105 escolas da rede municipal. 

As propostas que seriam abertas no dia 25 de setembro e foram suspensas, serão retomadas no próximo dia 22 deste mês, conforme publicação do diário oficial desta quinta-feira (25). O site da transparência da prefeitura de Campo Grande não disponibiliza detalhes sobre estes pedidos de impugnação do certame. O montante total da licitação é de R$ 47.664.504,79.

Estimativa

A previsão é de que sejam comprados pouco mais de 842 mil  itens como camisetas, meias, bermudas, jaquetas, tênis, botinas, calças e outros para beneficiar a maior parte dos 111,2 mil alunos que em junho deste ano estavam matriculados na Reme. Parte deles, matriculados em Ceinfs, porém, não recebem. 

No começo deste ano os estudantes receberam uniformes que haviam sido adquiridos em um pregão de R$ 60,7 milhões realizado ainda em 2023. Para o próximo ano, contudo, o tradicional azul claro dos uniformes deve adotar um tom mais escuro e dar destaque a detalhes em amarelo, caracterizando a nova gestão. 

Comparação feita pelo Correio do Estado revela que a administração municipal está disposta a pagar até 83% mais caro que no pregão anterior, realizado no final de 2023. Naquele certame, jaquetas foram cotadas ao valor máximo de R$ 65,39. Agora, além de serem confeccionadas com material de qualidade inferior, custarão até R$ 120,00.

O edital destina pouco mais de R$ 10,22 milhões para aquisição das jaquetas. Ao todo, são pouco mais de 95 mil unidades. Com características iguais às do certamente anterior, o material utilizado na confecção não é o mesmo.

Em 2023 elas eram de tecido tactel; Composição: 100% poliamida; Manga: raglã; Gênero: unissex; Bolsos: embutidos na lateral frente; Cor: azul; Requisito: com capuz. O edital deste ano também exige tecido de tactel, mas a composição de 77% poliéster, 23% viscose. As demais exigências são as mesmas.  

As jaquetas de poliamida deveriam ser mais caras que as de poliester. Ou seja, a troca de material, em tese, não justifica o aumento de preço. 

"A poliamida é geralmente mais cara que o poliéster, sendo considerada um tecido mais nobre e de maior qualidade, com características como toque mais macio e sedoso, maior resistência ao desgaste e maior capacidade de gerenciar a umidade e a troca térmica. O poliéster, por outro lado, é mais acessível e conhecido por sua resistência ao sol e rapidez na secagem, sendo uma opção mais econômica", diz a inteligência artificial do Google. 

Aumento generalizado

Outro item pelo qual a prefeitura está disputa a pagar aumento significativo são as meias.  Em 2023 tiveram o preço máximo estipulado em R$ 9,00. Agora, conforme edital, a administração está disposta a pagar até R$ 14,40. 

s editais de 2023 e o de agora deixam claro que o material é exatamente o mesmo: “meia personalizada; Composição: 50% algodão, 34% poliamida, 15% poliéster e 1,0% elastodieno; Gênero: unissex; Punho: jérsei (meia malha) 1 x 1 curta; Cor: branca”.

E não são somente as meias que devem ter reajuste bem superior ao da inflação dos últimos dois anos, que está na casa dos 10%, conforme o IBGE. No caso dos tênis, que também são iguais aos do pregão anterior, o aumento será de 52%.

No certame realizado no final de 2023, quando a prefeitura reservou a compra de até 182 mil pares, o valor máximo foi de R$ 71,52 o par. Agora, o valor máximo subiu para até R$ 108,75. Para 2026, , a previsão é de que sejam adquiridos, no máximo, 99.257 pares. 

No caso das bermudas, que são o terceiro item de maior peso monetário do edital, R$ 7,33 milhões, o aumento de preço chega a 44,2%. Em 2023, a prefeitura estipulou o valor máximo em R$ 30,80 a unidade. Naquele certame foram reservadas 302 mil unidades. 

Agora, estão sendo reservadas 165,2 mil bermudas e o valor máximo é R$ 44,42, o que representa aumento um pouco superior a 44%. A descrição das bermudas entre os dois editais é exatamente a mesma. 

O item de maior destaque quando o assunto é uniformes escolares é a camiseta. Neste caso, o aumento é menor que em outros itens, mas mesmo assim o dobro da inflação dos últimos dois anos. Em 2023 a unidade teve o valor máximo estipulado em R$ 27,15. Agora, está em R$ 32,47, o que representa alta de 19,6%. 

Na licitação anterior, a Semed fez a reserva de até 500 mil camisetas, cotadas a pouco mais de R$ 13,5 milhões. Para 2026, a reserva é para até 266.542 unidades. Caso todas sejam compradas pelo valor máximo, o investimento será de R$ 8.654.618,74. 

Colaborou Neri Kaspari*

INTERIOR

Vídeo mostra zigue-zague de caminhoneiro que tombou carga na BR-262

Caminhão seguia atrás de outro veículo de grande porte, ziguezagueava em trecho de faixa contínua e motorista apresentava sinais de embriaguez

09/10/2025 10h15

Sinistro registrado na manhã de quarta-feira (08), o tombamento desse caminhão e derramamento de carga chegou inclusive a bloquear totalmente o trânsito da BR-262

Sinistro registrado na manhã de quarta-feira (08), o tombamento desse caminhão e derramamento de carga chegou inclusive a bloquear totalmente o trânsito da BR-262 Reprodução/Corpo de Bombeiros

Distante aproximadamente 187 quilômetros de Campo Grande, um acidente "gravado ao vivo" impressiona não pela quantidade de vítimas ou estragos, mas pela manobra e situação vivida pelo motorista com sinais de embriaguez que foi flagrado fazendo zigue-zague em faixa contínua antes de tombar mais de 30 toneladas de carga na BR-262.

Informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros apontam para a embriaguez do motorista de 47 anos - como citado pelos portais do interior Idest, O Pantaneiro e A Princesinha News - já que o valor de 1,29 miligramas de álcool por litro de ar expelido foram constatado após realização do teste de bafômetro. 

Em pouco mais de um minuto de vídeo, é possível observar a imprudência do condutor do cavalo trator acoplado ao semirreboque, já que esse caminhão seguia atrás de outro veículo de grande porte e ziguezagueava em trecho de faixa contínua da BR-262.  

Próximo à placa de acesso ao distrito aquidauanense de Taunay, a roda traseira cai na cavaleta do lado direito da pista e desequilibra o veículo, tombando a carga de 32 toneladas do que aparenta ser "borato", enquanto a cabine acaba desacoplando do semirreboque sem causar maiores danos ao motorista. Confira: 

Sinistro registrado na manhã de quarta-feira (08), o tombamento desse caminhão e derramamento de carga chegou inclusive a bloquear totalmente o trânsito da BR-262, que só foi liberado no final da manhã de ontem, após a limpeza do local por equipes do Corpo de Bombeiros.

Importante esclarecer que não houve mortos ou feridos envolvidos nesse sinistro, com apenas o motorista sendo detido pela Polícia Rodoviária Federal e levado à delegacia de Polícia Civil de Miranda.

O indivíduo detido, deve responder por "dirigir sob influência de álcool". 

SAÚDE PÚBLICA

UPAs de Campo Grande viram hospitais improvisados em meio à falta de leitos

Pacientes estão internados em UPAs há três dias esperando uma vaga nos hospitais; situação é de pré-colapso do sistema

09/10/2025 10h00

Na UPA do Bairro Leblon, em Campo Grande, drama dos pacientes que aguardam leitos hospitalares se intensifica a cada dia de espera

Na UPA do Bairro Leblon, em Campo Grande, drama dos pacientes que aguardam leitos hospitalares se intensifica a cada dia de espera FOTO: Daiany Albuquerque

Com uma crise de leitos quase permanente e sem secretário de Saúde há um mês, Campo Grande convive com Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) lotadas, com pacientes que esperam dias e até meses por uma vaga em hospitais que atendem via Sistema Único de Saúde (SUS).

Mesmo com um terço do orçamento do Município (R$ 2,1 bilhões de R$ 6,87 bilhões este ano e R$ 2,25 bilhões de R$ 6,97 bilhões previstos para 2026), a Saúde campo-grandense vem experimentando constantes colapsos em leitos hospitalares, seja adulto ou pediátrico, números que foram confirmados por hospitais ao Correio do Estado.

Pelo lado da administração pública, não há qualquer sinalização para melhorar este quadro de falta de leitos, muito menos um plano. Os membros do Comitê Gestor da Saúde, que fazem, às vezes, a função de secretário, ainda não entregaram nenhuma proposta neste sentido. 

As UPAs lotadas são reflexo dos hospitais lotados. O Correio do Estado verificou ontem a situação das unidades que dá aos usuários da saúde pública o seguinte panorama: o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) conta com nove leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto, nove leitos na Unidade Coronariana (UCO), nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e seis leitos de UTI neonatal. Todos com 100% de ocupação; a Santa Casa informou que são disponibilizados 637 leitos para saúde pública, ou seja, SUS (609 entre UTI e enfermarias, 23 leitos de pronto-socorro e oito de C.O.), dos quais 80,87% estão ocupados. O hospital ainda complementa que, em média, o tempo de permanência de pacientes em leitos é de 9,91 dias.

Já o Hospital Adventista do Pênfigo (HAP) disse que conta com 20 leitos de UTI e 30 leitos clínicos contratualizados com a Prefeitura de Campo Grande e mais 10 leitos de UTI e 20 leitos clínicos com contrato vigente com o Estado, acordo este que vai até novembro. Novamente, todos se encontram ocupados.

A reportagem também entrou em contato com o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para obter informações, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

No Sistema de Gestão de Saúde (SiGS), portal disponibilizado pela Prefeitura para verificação de leitos e tempo de espera em cada UPA e Centro Regional de Saúde (CRS), cinco unidades aparecem com leitos lotados, tanto para emergência quanto observação: UPA Vila Almeida, UPA Coronel Antonino, UPA Leblon, UPA Santa Mônica e UPA Moreninhas. Nas outras unidades, há pouquíssimas vagas em leitos, seja para emergência ou observação. Os dados são atualizados a cada duas horas no site.

O Correio do Estado entrou em contato com o Município pedindo esclarecimentos sobre a lotação dos leitos e o colapso que está por vir nas alas hospitalares. Porém, não houve resposta até a publicação da reportagem.

Regulação

Enquanto diversos problemas atingem a saúde da Capital, a regulação das vagas do SUS em Mato Grosso do Sul virou “cabo de guerra” entre o governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande. 

Atualmente, existem duas centrais que decidem para onde vai cada paciente, uma controlada pelo Executivo estadual e outra pelo Município.

Inclusive, a saúde municipal tem sido alvo frequente do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) este ano, seja sobre o atendimento ou demora para conseguir leitos. E, por isso, muitos doentes precisam “acampar” em unidades de saúde para tentar conseguir uma vaga.

Drama dos pacientes

Dilfa Almeida, de 74 anos, deu entrada na UPA Leblon na manhã de segunda-feira, após um exame de endoscopia indicar que havia certa quantidade de sangue em suas vias respiratórias.

A senhora contou que no início do ano começou a ter episódios de tosse contínua com a saída de sangue, mas que depois passou, só que na última semana o problema retornou e foi então que foi realizado o exame. 

O médico responsável pela endoscopia entregou um encaminhamento para internação urgente em hospital para investigação, por se tratar, segundo ele, de um caso grave. 

Segundo familiares da paciente, que preferiram não se identificar, na unidade de saúde ela fez um exame de raios-x, onde foi possível perceber que o pulmão direito estava limpo, porém, o esquerdo estava mais escuro e havia uma massa.

“O médico que pediu o [exame de] raios-x explicou que é necessário fazer uma tomografia para saber exatamente o que seria essa massa, mas como na UPA não há esse tipo de exame, apenas em um hospital ela conseguiria ter esses cuidados. A vaga foi solicitada assim que ela chegou, mas ainda não houve retorno”, explica o familiar.

Ainda segundo parentes de Dilfa, na noite seguinte da internação, a idosa teve outro episódio de tosse com saída de bolas de sangue ainda maiores, o que eleva a preocupação dos familiares e, consequentemente, demonstra urgência na situação. Também, a situação da senhora esbarra no entrave de que a avaliação pedida é oncológica, o que também é um obstáculo na saúde de Campo Grande.

Como reportado pelo Correio do Estado em abril deste ano, pacientes de Mato Grosso do Sul podem esperar até 16 anos para conseguirem realizar a primeira consulta nesta especialidade, conforme levantamento foi feito publicado pelo governo do Estado em razão do programa MS Saúde.
Nesta quarta-feira, a família da paciente entrou com pedido para vaga pela Defensoria Pública.

Espera longa

Outro caso semelhante é o de Maria da Glória de Lima, de 85 anos, que está há quatro dias esperando por vaga após sofrer um infarto e vai para mais um dia sem resposta e aguardando internação, novamente na UPA Leblon.

“Aparece vaga, mas passam umas pessoas mais na frente dela. A gente entende que todo mundo precisa, né? Mas a gente também, ela tem 85 anos. Estamos aqui sem uma resposta, só fala que está esperando a vaga. A gente fica aqui esperando. É difícil”, disse Marilene Pádua, filha da idosa.

Chegou ao conhecimento da reportagem que outra idosa, de 71 anos, aguarda ainda mais tempo, desde o dia 1º deste mês, por vaga no hospital. Segundo consta no SiGS e como mencionado no decorrer desta matéria, a UPA do Jardim Leblon está com leitos lotados, inclusive com um extra em cada ala (observação e emergência).

O comitê

Rosana Leite de Melo, ex-secretária de saúde de Campo Grande, foi exonerada no dia 5 de setembro. No lugar, a Prefeitura instituiu um comitê para comandar a pasta, formado por seis pessoas: Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli; gestora de planejamento e execução estratégia, Catiana Sabadin Zamarrenho; a gestora jurídica Andréa Alves Ferreira Rocha; o gestor de finanças e orçamento, Isaac José de Araújo; o gestor administrativo Vanderlei Bispo de Oliveira; e o gestor de contratação André de Moura Brandão.

Mesmo com tempo previsto de seis meses de duração desse comitê e com ar de mistério, Adriane Lopes (PP) confirmou que já tem um nome em mente. “Não, já está tudo decidido, eu já tenho o nome, a Câmara tem feito uma sugestão muito responsável, de pessoas muito técnicas, mas quando começamos o projeto de reestruturação, já tínhamos desenhado o começo, meio e fim. A partir do momento que a reestruturação estiver concluída, o comitê continua trabalhando em parceria com a secretária, ou o secretário, que for assumir”, disse a chefe do executivo Municipal de Campo Grande nesta segunda-feira.

De acordo com fontes apuradas pelo Correio do Estado, a questão de não ter um secretário específico para comandar a Pasta também atrasa as demandas e leva à demora para resolver os problemas, incluindo a superlotação de unidades de saúde e o deficit de leitos.

