Prefeitura segue com esvaziamento do gabinete

Por meio de uma série de exonerações - que vem sendo assinadas pelo menos desde o fim de maio -, o gabinete da então prefeita Adriane Lopes segue sendo esvaziado, distante pouco mais de três meses do pleito em que a atual chefe do Executivo busca reeleição.

Mais recente, através do Diário Oficial de Campo Grande desta sexta-feira (14), pós-feriado de Santo Antônio em que a Câmara aderiu ao ponto facultativo, mas a Prefeitura não, outras 10 exonerações vieram à tona.

A proximidade com o pleito e consequente necessidade de organizar a campanha, traz a velha estratégia de liberar figuras mais próximas para atuarem ao lado de Adriane na busca de se manter no comando do Poder Executivo.

Entre os 10 nomes exonerados pelo Diário Oficial de Campo Grande desta sexta (14), três foram renomeados em seguida para a Fundação Social do Trabalho do município, todos com o cargo em comissão de Assessor Governamental IV, símbolo DCA-9.

Confira:

Entretanto, na mais recente lista, torna-se a repetir a prática - abordada recentemente pelo Correio do Estado - de tirar funcionários do lado da chefe do Executivo e renomeá-los em seguida outras pastas e fundações.

Entenda

No início da semana, o Correio do Estado abordou a "exoneração em massa" que acontece no Executivo, com 19 exonerações localizadas até então, publicadas espaçadas entre as edições extras de 22 de maio; 06 e 10 de junho.

Dessas 19 exonerações que aconteceram, 15 foram renomeados em seguida na Fundação Municipal de Esportes, sendo os outros quatro saíram direto do gabinete da prefeita para a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande.

Como já explicado sobre os funcionários dos símbolos chamados "DCA", as remunerações variam conforme a classificação numerada de 2 (com cargos de até quatro mil reais) até 9, com salários de R$ 763,02.

Cabe frisar que, apesar de algumas exonerações terem sido publicadas ao fim de maio, todas tiveram validade contada a partir do mês de junho, cerca de 127 dias distante para as eleições das prefeituras e câmaras municipais do País.

