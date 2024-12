Presa por esquartejamento de jogador de futebol será transferida para presídio de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A ex-namorada Rubia Joice de Oliveira Luvisetto, presa pela morte do jogador Hugo Vinicius Skulny, de 19 anos, teve o pedido de defesa acatado pelo juiz Nader Chrysostomo, que autorizou a transferência da ré para Mato Grosso do Sul.

Rubia estava presa em Goioerê, no Paraná, pelo assassinato e esquartejamento do jogador, ocorrido em julho de 2023, em Sete Quedas. A defesa alegou que a transferência é pertinente, pois facilitaria a apresentação de Rubia quando fosse solicitada, assim como o processo de julgamento.

Outro ponto apresentado foi que o crime ocorreu em Mato Grosso do Sul. Portanto, a ré responde à Justiça no Estado, onde está a família; por isso, ingressaram com pedido de vaga na Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen), o qual foi concedido pelo magistrado.

O caso

Na madrugada de 25 de junho, o jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny Pedrosa foi a uma festa em Pindoty Porã, no Paraguai, mas não voltou para casa.

A família do atleta informou que a última notícia que tinha de Hugo é que ele teria ido para a casa da ex-namorada, Rubia Joice de Oliver Luvisetto.

O jogador ficou desaparecido até o dia 2 de julho, quando partes do corpo do jovem foram encontradas no Rio Iguatemi. A partir desse fato, foi iniciada uma operação conjunta entre Corpo de Bombeiros, Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), patrulha rural e polícias Civil e Militar, para buscar os restos mortais.

A ação durou seis dias, até que foi encerrada no dia 6 de julho. A ex-namorada foi presa antes disso, no dia 3 de julho, e foi importante para que o caso fosse esclarecido, apontando a participação de um terceiro suspeito, Cleiton Torres Vobeto. Desde então, Danilo Alves Vieira da Silva Pedrosa passou a ser procurado pela polícia.

De acordo com as informações da polícia, Hugo foi morto com três tiros e teve seu corpo esquartejado em pequenas partes antes de ser desovado em um trecho do Rio Iguatemi.

Uma chácara, que pertencia ao pai de Danilo, foi o local que os três suspeitos usaram para desovar o corpo do atleta. Apesar da ex-namorada de Hugo afirmar que o jogador teria invadido sua casa e encontrando-a na cama com Danilo, que teria atirado no atleta e levado o corpo embora com uma terceira pessoa, a polícia descarta essa versão e coloca a jovem como coautora do crime, apontando que a ação foi premeditada.

O advogado de Rubia, Felipe Azuma, relatou que está esperando o habeas corpus que pediu contra a prisão preventiva e que acredita que, com a prisão de Danilo, “a verdade possa vir à tona, de que Rubia não planejou nada do que ocorreu”.

Saiba

O reconhecimento do corpo de Hugo Vinicius Skulny foi feito pela família a partir de uma tatuagem que ele tinha no braço, em homenagem ao pai, falecido há cerca de dois anos.

** Colaborou Ketlen Gomes

