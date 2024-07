O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve visitar Corumbá na próxima semana. Caso se concretize, esta será a segunda viagem oficial do presidente ao Mato Grosso do Sul após ser eleito em 2022 e a primeira a Corumbá.

Ainda não foram definidos os horários e compromissos de Lula no Estado, mas ele irá visitar o Pantanal e acompanhar o trabalho de equipes no combate aos incêndios que atingem o bioma há meses.

A visita do presidente será dia 31 de julho, quinta-feira. O Planalto só divulga os compromissos oficiais com 24 horas de antecedência.

Conforme a Veja, a vinda de Lula ao Estado chegou a ser programada para a semana passada, mas precisou ser adiada devido a outros compromissos do presidente.

As ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e do Planejamento, Simone Tebet, já cumpriram agendas no Pantanal sul-mato-grossense. Em junho, comitiva do governo federal sobrevoou o bioma e anunciou investimentos e parceria com o governo estadual para prevenção e combate às chamas.

A primeira visita do presidente ao Estado após as eleições de 2022 foi no dia 12 de abril deste ano. Na ocasião, Lula esteve em Campo Grande, onde anunciou a ampliação das exportações de carne do Brasil para a China, em evento realizado na unidade da JBS da Capital, na saída para Sidrolândia.

De lá, foi despachado o primeiro carregamento dos 38 frigoríficos brasileiros recém-habilitados para exportar para a China.

Pantanal em chamas

O Pantanal sofre com incêndios desde abril. A Operação Pantanal, montada para atuar na região, completou nesta 115 dias de atuação de combate aos incêndios florestais. Ao todo atuaram 500 militares durante este período.

Nesta quinta-feira (25), o Governo do Estado informou que, atualmente, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul está atuando no combate de seis incêndios florestais no Pantanal sul-mato-grossense, um deles na região da Nhecolândia, causado por um caminhão.

Ele teria atolado na areia, e por ter sido "forçado" demais para tentar sair, acabou ficando sobrecarregado e pegou fogo.

Segundo a diretora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Valesca Rodriguez Fernandes, as condições climáticas nos próximos dias não devem colaborar com o combate aos incêndios.

Entre quinta e domingo, o tempo permanecerá firme, com sol, poucas nuvens e temperaturas estáveis e acima da média. As máximas podem variar de 34ºC a 37ºC, e as mínimas de 21ºC a 23ºC.

Além disso, o tempo continua seco, com umidades entre 10 e 30%.

Apesar da chegada de uma frente fria na segunda-feira, ainda não há previsão de chuva para o Pantanal, apenas para o município de Porto Murtinho.