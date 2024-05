Prestes a se apresentar à Seleção, Éderson é homenageado em campo do Tiradentes

Prestes a se apresentar na seleção brasileira, sendo um dos quatro últimos relacionados pelo técnico Dorival Júnior após liberação da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), o campo-grandense de origem Terena, Éderson José dos Santos, é homenageado e lembrado pela escola onde deu seus primeiros passos como atleta.

Desde o anúncio de seu nome, feito pelo técnico Dorival no dia 19 deste mês, o Correio do Estado abordou a origem do futebol do jovem jogador, que saiu dos campos sul-mato-grossenses para jogar na Itália, país onde conquistou a UEFA Europa League pela Atalanta.

Éderson apareceu na lista de Dorival junto dos seguintes atletas:

Bremer, da Juventus;

Pepê, do Porto e

Rafael, do São Paulo



Como bem destacou Dorival, em nota publicada no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

"todos os atletas, independente do momento das convocações, chegam em igualdade de condições para disputar e brigar por uma posição dentro da equipe titular".

Mesmo ainda sem a confirmação de que, de fato, Éderson estará em campo pela seleção brasileira - que tem amistoso marcado contra o México já no sábado (08 de junho) -, os campo-grandenses que passam pela Av. José Nogueira Vieira se deparam com a faixa colocada junto ao alambrado que evidencia o orgulho local.

Com os dizeres "Éderson é Seleção", a placa evidencia tanto o orgulho como a história do campo-grandense.

"Parabéns Éderson. Agora na Seleção Brasileira. Mais um cidadão de bem formado pelo Instituto Bola de Ouro", diz o banner.

Treinador e presidente do Instituto Bola de Ouro, Jairo César, que acompanha o jovem atleta desde a adolescência, detalhou ao Correio do Estado que Éderson quase largou o futebol antes de brilhar como volante.

Em campo

Éderson foi relacionado pelo técnico da seleção, cerca de três dias antes de entrar em campo para a partida final do campeonato UEFA Europa League, que ficou marcada na história do próprio clube por ser a primeira final europeia, trazendo a conquista da taça logo de cara.

Pelas estatísticas da temporada 2023-24, disputando a série A do campeonato italiano, Éderson somou 31 jogos como titular, com seis gols e uma assistência, vencendo três dos quatro últimos jogos por diferentes competições que entrou em campo com a titularidade.

Antes de a seleção estrear na Copa América contra a Costa Rica, em 24 de junho, o time de Dorival Júnior enfrenta ainda os Estados Unidos em partida marcada para o próximo dia 12, quatro dias após o embate com a seleção mexicana.

Atualmente 18 dos 26 convocados totais já estão concentrados na Flórida, com a chegada de Éderson marcada para a segunda-feira (03 de junho).

Após passar por equipes brasileiras, o campo-grandense foi vendido pelo Corinthians para o Salernitana, onde ficou menos de um semestre até despertar interesse do Atalanta, que desembolsou 22,9 milhões de euros para ter o brasileiro entre seus atletas.

Confira a lista de convocados

GOLEIROS

Bento - Athletico-PR

Alisson - Liverpool (ING)

Rafael - São Paulo

LATERAIS

Danilo - Juventus (ITA)

Yan Couto - Girona (ESP)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Wendell - Porto (POR)

ZAGUEIROS

Beraldo - PSG (FRA)

Eder Militão - Real Madrid (ESP)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Marquinhos - PSG (FRA)

Bremer - Juventus (ITA)

MEIO-CAMPISTAS

Andreas Pereira - Fulham (ING)

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

ATACANTES

Pepê - Porto (POR)

Endrick - Palmeiras

Evanilson - Porto (POR)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Savinho - Girona (ESP)

Vinicius Junior - Real Madrid (ESP)

**(Colaboraram Felipe Machado e Judson Marinho)

