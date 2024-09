PRF resgata idoso que sofreu acidente no rio Paraguai, em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um idoso de 70 anos foi resgatado após a embarcação colidir com uma formação rochosa na região de Porto Índio, nas proximidades da divisa com a Bolívia, no Pantanal. A ação foi realizada pelo Núcleo de Operações Aéreas, com um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o apoio do Corpo de Bombeiros.

O resgate ocorreu no dia 3 de setembro. Na embarcação que seguia o idoso, natural do Paraná, havia mais uma pessoa que não resistiu. Em decorrência do nível do rio Paraguai, a embarcação acabou atingindo uma formação rochosa. Uma das vítimas morreu no local, e a outra foi levada em estado grave.

Apesar de ter sido ferido na axila e na face por ter batido na hélice do motor durante a queda, o idoso, identificado como Sérgio, agradeceu a celeridade do resgate.

Combatendo queimadas

A aeronave da PRF está auxiliando no combate às queimadas no Pantanal. Ao saber do acidente, a equipe realizou o resgate aeromédico, prestando os primeiros socorros ainda no local e, posteriormente, encaminhou o paciente ao hospital.

Para se ter uma ideia, caso o trajeto fosse realizado via rio, levaria 18 horas para retornar, enquanto o deslocamento na aeronave levou cerca de 40 minutos.

Outro resgate

Cerca de 5 dias atrás, a equipe da PRF, com a aeronave Patrulha 17, resgatou uma idosa de 83 anos cuja residência foi destruída pelo fogo na região de Porto Rolon. A mulher sofreu queimaduras nos braços e, conforme noticiado pelo Correio do Estado, a aeronave auxiliou no resgate e encaminhou a vítima para o hospital de Corumbá.

