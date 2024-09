Primavera deve ser a estação mais chuvosa deste ano em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

primavera trará para Mato Grosso do Sul chuvas mais regulares nos próximos três meses. De acordo com os dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), neste trimestre, as chuvas devem variar entre 400 e 500 milímetros em grande parte do Estado.

Na região noroeste de MS, as chuvas variam entre 300 e 400 mm, enquanto a variação nas regiões sul, sudeste e nordeste é de 500 a 600 mm.

A tendência climática para esse período indica probabilidade de as chuvas ficarem dentro ou próximo da média histórica no Estado para o trimestre, seguindo um caminho oposto à tendência climatológica dos meses anteriores que indicavam precipitações abaixo da média.

Segundo o meteorologista do Cemtec-MS, Vinicius Sperling, a mudança no indicativo positivo de precipitação acontece após 12 meses seguidos de registros de chuvas abaixo da média nos modelos climáticos.

“É a primeira vez que nos últimos 10 a 12 meses os modelos dos mapas de projeção climáticos apontam para um cenário diferente do que vinha apontando, que era de chuvas abaixo da média. Os principais modelos de clima estão apontando para esse cenário mais otimista, de chuvas dentro da média, pelo menos, até outubro e novembro”, informou.

A possibilidade de uma frequência maior de chuvas no Estado para os próximos meses também deve diminuir a intensidade do calor periodicamente, de acordo com o meteorologista.

CARACTERÍSTICA

A primavera, que começou ontem e terminará no dia 21 de dezembro, climatologicamente, é considerada um período de transição entre as estações de seca (inverno) e de chuvas (verão) na região central do Brasil.

Por conta da maior incidência de radiação solar, segundo informações do Cemtec-MS, observa-se também que existe uma elevação gradativa das temperaturas ao longo da primavera, com uma frequência maior de dias de calor.

Por ser um período de transição entre a estação fria e a quente, ela é considerada, historicamente, a estação com maior frequência de ocorrência de tempestades severas. Ou seja, tempestades de rápida duração que são capazes de gerar chuvas intensas, com descargas elétricas atmosféricas, fortes rajadas de vento e até mesmo a queda de granizo.

CALOR PREVALECE

Outro ponto característico da primavera em Mato Grosso do Sul é a frequência de aumento da temperatura no passar dos dias, fazendo com que os meses da estação sejam, historicamente, os mais quentes do ano no Estado, especialmente outubro, que costuma ser o mês mais quente do ano em vários municípios.

“Outubro aqui é o mês mais quente do ano para muitos municípios do Estado, porque as chuvas normalmente não estão bem estabelecidas e a radiação solar começa a ter uma intensidade maior, e com a atmosfera seca você tem muito calor”, analisou Sperling.

Enquanto o período chuvoso não se estabelecer, segundo o meteorologista, a tendência é que sejam registradas altas temperaturas neste período, podendo até ter ondas de calor. Na Capital, a temperatura mais alta deste ano foi 38,7°C, registrada neste mês.

A previsão do Cemtec-MS referente aos incêndios em Mato Grosso do Sul para o trimestre indica que as regiões pantaneira e sudoeste encontram-se em nível de alerta a alerta alto para o surgimento de focos de calor. Porém, em grande parte do Estado o nível é de alerta e atenção.

O MAIS SECO EM 22 ANOS

Conforme reportagem do Correio do Estado, este é o ano mais seco registrado em Campo Grande, com as menores precipitações desde 2002, ano dos primeiros registros da estação climatológica da Capital.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de janeiro a agosto deste ano, o acumulado de chuvas em Campo Grande foi de 418,6 mm. Em comparação com o ano passado, neste mesmo período, choveu na Capital 1.091,4 mm.

Os dados apresentam redução de 61% nas chuvas. Nos últimos 10 anos, o menor registro de acumulado de chuvas havia sido de 662,5 mm, em 2022. Ou seja, a precipitação deste ano ainda é 36% menor em comparação ao, até então, menor registro desta década.

Saiba

O verão 2023/2024, que terminou no dia 19 de março e é considerado a estação mais chuvosa, foi o mais seco de Campo Grande.