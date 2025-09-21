Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A primavera, conhecida como a estação das flores, começa às 14h19 (de MS) desta segunda-feira (22) e já deve iniciar com mudança no tempo em Mato Grosso do Sul. Com a chegada de uma frente fria, o Estado está em alerta para a ocorrência de tempestades, vendaval e declínio de temperatura.

Os três alertas foram emitidos pelo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o órgão, o alerta de perigo de tempestades entra em vigência ainda neste domingo (21) e segue até a segunda-feira. Há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h e 100 mm/dia, ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo, incluindo em Campo Grande.

Já o alerta de vendaval é válido para todos os 79 municípios do Estado e aponta para o perigo potencial de ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores. O Inmet instrui que, em casos de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O último alerta é para declínio de temperaturas, também abrange todos os municípios e indica perigo potencial de risco à saúde devido à queda maior do que 5ºC.

Conforme já havia noticiado o Correio do Estado, o tempo deve ter mudança significativa neste início de primavera, com o calor e tempo seco dando lugar ao frio e chuvas, com risco de temperais em grande parte de Mato Grosso do Sul.

O domingo começou com sol e calorão, mas uma frente fria durante o fim da tarde e início da noite, provocando aumento de nebulosidade e condições favoráveis à ocorrência de chuvas e tempestades.

Ao longo da segunda-feira há risco de temporais, com possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento fortes, descargas elétricas e, de forma localizada, queda de granizo.

Esse cenário é resultado da aproximação e avanço da frente fria, associada ao transporte de ar quente e úmido da região norte do país, além da atuação de cavados e uma área de baixa pressão que reforça as instabilidades.

Além das chuvas, com a chegada da massa de ar frio, espera-se uma acentuada queda nas temperaturas. Em Campo Grande, estão previstas mínima de 12°C e máxima de 29°C durante a semana.

Nas regiões sul, conesul e grande Dourados, as temperaturas variam entre 11°C e 27°C. Já no sudoeste e Pantanal, os termômetros devem oscilar entre 16°C e 31°C.

Primavera

A primavera, conhecida como a estação das flores, começa no dia 22 de setembro e, neste ano, deve ser marcada por chuvas irregulares e calor acima da média para o período em Mato Grosso do Sul.

É o que aponta prognóstico da primavera elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), com projeções climáticas para os meses de outubro, novembro e dezembro, quando se encerra a primavera e começa o verão.

Climatologicamente, a primavera é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.

Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.

Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.

O esperado para a primavera, conforme dados históricos do órgão baseados nos últimos 30 anos, é de chuvas entre 400 a 500 mm em grande parte do Estado. Por outro lado, nas regiões nordeste e extremo sul as chuvas variam entre 500 a 600 mm e, na região noroeste, as chuvas variam entre 300 a 400 mm

As temperaturas, que já estão altas, devem se elevar gradativamente nos próximos meses, ocorrendo uma maior frequência de dias de calor. O prognóstico aponta que a temperatura deve permanecer ligeiramente acima da média, ou seja, há previsão de um trimestre mais quente que o normal em Mato Grosso do Sul.